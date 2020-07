‘Ik werd bij PSV afgerekend op een slechte invalbeurt in het Camp Nou’

Nicolas Isimat-Mirin speelde van medio 2014 tot januari 2019 bij PSV. De 28-jarige verdediger was een gewaardeerde kracht onder trainer Phillip Cocu, maar onder Mark van Bommel speelde de Fransman een bijrol. Isimat-Mirin is echter niet gekrenkt. "Nee, het zit niet in mijn aard om zoiets te voelen of vinden", aldus de stopper van Besiktas.

"PSV en ook Van Bommel wens ik het beste en het is jammer dat het tussen hen mis is gegaan", vervolgt Isimat-Mirin maandag zijn relaas in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Natuurlijk baalde ik dat ik na zijn komst niet veel meer heb gespeeld, maar ik ga niet roepen dat Van Bommel er daardoor niks van kan."

"Hij wilde professionaliseren, nieuwe dingen doen en trainde graag met een drone boven het veld om maar wat te noemen. De trainer heeft een keuze gemaakt die niet goed uitpakte voor mij en daarmee moest ik het doen. Vervelend was het wel natuurlijk. Ik werd bijvoorbeeld afgerekend op een slechte invalbeurt in het Camp Nou (in september 2018, 4-0 verlies, red.). Maar ja, bij Barcelona kunnen ze ook wel wat, hè?"

Volgens de krant schreef Van Bommel spelers ogenschijnlijk vaker van het ene op het andere moment af, zoals Bart Ramselaar en Mauro Júnior. "Ik was het niet met de keuze eens, maar ben geen speler die dan de zaak dan gaat verstoren", reageert Isimat-Mirin. "Dat hoort niet, dan moet je zelf je conclusies trekken. Ik heb een nieuwe stap gezet en blijf mijn hele leven trots op wat we allemaal hebben bereikt met PSV."

De verdediger kwam tot 130 wedstrijden voor de Eindhovenaren en won met de club drie landstitels. De teams van PSV tussen 2014 en 2018 zijn volgens hem 'vriendenploegen' geweest. "Niet voor niks appen we allemaal nog veel met elkaar en feliciteren we elkaar met mooie dingen. Of we peppen elkaar op als iemand een keer tegenslag heeft of down is", besluit de verdediger.