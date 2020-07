‘Stuwdam’ De Ligt krijgt opnieuw lof toegezwaaid na ‘monsterlijk optreden’

Juventus verzekerde zich zondagavond van de Italiaanse landstitel, dankzij een 2-0 overwinning op Sampdoria. Matthijs de Ligt stond bijna tachtig minuten binnen de lijnen bij la Vecchia Signora en moest zich uiteindelijk laten vervangen met schouder- en hamstringklachten. De Italiaanse media zijn behoorlijk positief over het optreden van de twintigjarige verdediger.

Calciomercato geeft De Ligt een 6 voor zijn optreden tegen Sampdoria. “Hij blijft op zijn tanden bijten, maar hij is altijd een sterke schakel in de verdediging”, verwijst het medium naar de schouderblessure waar De Ligt aan het einde van het seizoen aan geopereerd moet worden. Tuttomercatoweb beoordeelt de verdediger met een 7. “Hij voorkwam met een tackle een doelpunt dat eigenlijk al gemaakt was. Een monsterlijk optreden, waarmee hij zijn fout in de wedstrijd tegen Udinese (die met 2-1 verloren ging, red.) goedmaakte.”

Matthijs de Ligt is geblesseerd uitgevallen nadat hij Juventus redt met deze tackle! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 26 juli 2020

Il Messaggero en Goal komen eveneens met een 7 voor De Ligt, terwijl Fanta Magazine met een 6,5 iets lager zit. “Een muur. Fabio Quagliarella probeerde hem uit de tent te lokken, maar De Ligt liet zich niet verrassen”, schrijft het laatstgenoemde medium. Eurosport deelt ook een 6,5 uit. “De Ligt verzorgde een hele belangrijke redding, maar blesseerde daarmee ook zichzelf.”

De hoogste beoordeling voor zijn optreden tegen Sampdoria krijgt De Ligt van TuttoJuve, dat spreekt van een ‘solide stuwdam’ en een 8 noteert. De Oranje-international krijgt hetzelfde cijfer van Corriere della Sera voor zijn eerste seizoen bij Juventus. “De druk van zijn transfersom, de blessure van Giorgio Chiellini, de handsballen, een schouder waaraan hij geopereerd moet worden: De Ligt heeft zich meer dan wie dan ook bewezen. Hij bevestigde dat hij over karakter, kwaliteit en intelligentie beschikt.”

David Endt noemt het aandeel van De Ligt in gesprek met FOX Sports ‘heel behoorlijk’. “Hij was belangrijk en naast Bonucci een vaste waarde in de defensie. Het is voor geen enkele speler makkelijk om bij Juventus een plek te verdienen, in een kleedkamer vol persoonlijkheden en met een trainer met een andere manier van voetballen. Als je de rekensom maakt, heeft De Ligt dat uitstekend gedaan. Het is niet makkelijk om je in Italië als centrale verdediger te manifesteren, zeker niet als je een fors prijskaartje om de nek hebt hangen.”