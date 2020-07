Alarmbellen rinkelen in Amsterdam: Ajax weigert krabbel te zetten

De Johan Cruijff ArenA is het eerste stadion dat officieel op zoek is naar miljoenen om de coronacrisis te overleven, meldt De Telegraaf maandag. De krant geeft aan dat aandeelhouder Ajax niet wil meewerken aan de strenge eisen die ABN Amro stelt aan de benodigde zes miljoen euro om één of meerdere seizoenen zonder publiek te voetballen.

Voor de zes miljoen die ArenA nodig zegt te hebben, eist ABN Amro dat Ajax een al lopend krediet verandert in een achtergestelde lening. Het gaat om een vorig jaar door de club verstrekte lening van circa tien miljoen voor een verbouwing van het stadion. "Ajax wil zijn handtekening niet onder deze voorwaarde zetten. En daarom gaat de aanvraag bij de bank niet door", laat Henk Markerink, algemeen directeur van de Johan Cruijff ArenA, weten aan het dagblad.

De extra voorwaarde voor de liquiditeitsaanvraag onder de door de overheid gedekte Garantie Ondernemersfinanciering-Corona (de GO-C-regeling) zag men niet aankomen. "Eerst was hier geen sprake van", zegt Markerink, die niet wil speculeren over het vervolg. "We gaan weer in gesprek, met de bank, met Ajax, de gemeente Amsterdam. Er zijn nog meer wegen die naar Rome leiden."

De ArenA heeft een tekort van 2,5 miljoen als komend seizoen zonder of met beperkt publiek wordt gespeeld. Als de huidige situatie voortduurt, kan dit oplopen tot zes miljoen. Er wordt door Markerink rekening gehouden het 'worst case scenario'. Via een woordvoerder laat Ajax weten mee te willen denken om het begrotingsgat van de ArenA te dichten. "We zijn aandeelhouder én partner. Maar de club is ook geraakt door de coronacrisis", zo klinkt het.

Ajax zou, als het meegaat in de eis van ABN Amro, voor de eigen begroting aflossingen en rentebetalingen mislopen. "Van spelers, directie, sponsoren en supporters zijn offers gevraagd. We hebben bijgedragen aan een noodfonds voor de Eredivisie. Dan kun je niet zomaar afzien van een lening aan de ArenA", aldus de woordvoerder, die laat weten dat de Eredivisionist bereid is om de ArenA van extra krediet te voorzien.