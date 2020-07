Van Basten kritisch over De Ligt: ‘Zij vielen niet eens op in Nederland'

Matthijs de Ligt pakte zondagavond met Juventus zijn eerste Italiaanse landstitel. La Vecchia Signora verzekerde zich dankzij een 2-0 overwinning op Sampdoria van het kampioenschap in de Serie A en de twintigjarige Nederlandse verdediger stond andermaal aan de aftrap in het elftal van trainer Maurizio Sarri, al moest hij zich tien minuten voor het einde laten vervangen door een hamstringblessure. Marco van Basten is bij Ziggo Sport desondanks kritisch op het eerste seizoen van De Ligt bij Juventus en komt tot de conclusie dat hij niet beter is geworden.

“Ik vind hem de laatste wedstrijden niet goed spelen, ik weet niet wat dat is”, begint Van Basten. Presentator Bas van Veenendaal wijst op de eventuele invloed van de schouderblessure, waaraan De Ligt aan het einde van het seizoen geopereerd moet worden. “Ongetwijfeld. “Nu had hij last van zijn hamstring, misschien stapelt dat op. Vermoeidheid, niet fit. Maar het aantal kansen die Juventus alleen al weggeeft in de tweede helft, is enorm. Dat moet hij zichzelf ook aanrekenen, als centrale verdediger moet je ook organiseren en het neerzetten. Als Bonucci dat niet doet, moet jij dat doen. Ze doen het allebei niet en daardoor zie je dat de achterhoede van Juventus heel kwetsbaar is.”

Van Basten speelde zelf jarenlang met pijn in de enkel en hij krijgt de vraag of dat de te vergelijken is met de schouderblessure waarmee De Ligt nu speelt. “Je past je wel aan. Van mijn enkel had ik al zolang last, daar raakte ik aan gewend. Ik weet niet hoe het zit met je schouder, maar ik kon bepaalde dingen niet. Niet vrij schieten, bijvoorbeeld. In het heetst van de strijd is het soms wel even lastig daarmee te spelen. Ik denk dat hij daar last van heeft, maar hij moet zichzelf daarin goed begeleiden. Dan moet hij zeggen: ‘Ik speel en ik neem alle risico’s’. Of je moet niet spelen. Dat moet hij zelf inschatten. Als je nog lang wil doorvoetballen, moet je weten dat het geen schade voor de lange termijn oplevert.”

Commentator Emile Schelvis stelt dat De Ligt in Italië een ‘goede leerschool’ heeft, maar daar is Van Basten het niet mee eens. “Ik denk het niet, ik ben het er niet mee eens. Ik vind hem niet zoveel beter dan hij vorig seizoen bij Ajax was. Hij heeft een interessant jaar voor zichzelf gehad. De Ligt had pech dat hij niet Chiellini, wie wel een echte teamspeler is, naast zich heeft gehad, want dat is een betere opleider. Bonucci doet zijn eigen ding, organiseert niet en geeft ook niet aan wat De Ligt zou moeten doen. Dat had Chiellini in mijn optiek wel gedaan, hij doet dingen voor anderen en is wat socialer”, stelt de oud-aanvaller. Giorgio Chiellini kampte dit seizoen met een zware knieblessure en kwam daardoor weinig aan spelen toe. De Ligt vormde over het algemeen het centrale duo met Leonardo Bonucci, doordat ook Merih Demiral lang aan de kant stond met een kruisbandblessure.

“Ik denk dat hij meer had geleerd bij Real Madrid, Barcelona of Manchester City. Bovendien had hij in Spanje in een interessantere competitie gespeeld, want de Serie A is van een minder niveau dan de landen die ik net noemde. Spanje, Engeland en Duitsland zijn momenteel beter dan de Italiaanse competitie”, gaat Van Basten verder. Hij merkt op dat Juventus voor de negende keer op rij kampioen is geworden en dat Internazionale en AC Milan ‘al jaren niet meer meedoen’. De voorsprong van la Vecchia Signora op naaste achtervolger Inter bedraagt zeven punten.

“In hoeverre word je daardoor gewogen? De Ligt speelt nu tegen spelers van wie ik denk dat ze niet eens een opvallende rol speelden in de Nederlandse competitie. Bij Sampdoria lopen twee jongens die in de Eredivisie niet eens naam hebben gemaakt, die vielen niet eens op in Nederland”, wijst Van Basten op Morten Thorsby en Julian Chabot. Eerstgenoemde speelde voor sc Heerenveen, terwijl Chabot het shirt droeg van Sparta Rotterdam en FC Groningen. Thorsby werd in het duel tussen Juventus en Sampdoria een kwartier voor tijd van het veld gestuurd met een rode kaart.