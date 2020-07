Advocaat: ‘Ik zie Ajax in een categorie spelers zoeken die er niet om liegt'

Feyenoord begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers eindigden de voorbije jaargang dankzij een ijzersterke reeks onder trainer Dick Advocaat op de derde plaats in de Eredivisie. In aanloop naar zijn tweede seizoen in De Kuip tempert Advocaat de hoge verwachtingen en de oefenmeester benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Feyenoord er in de breedte niet per se sterker op geworden is.

Advocaat signaleert dat FC Utrecht een ‘prima selectie’ heeft samengesteld, terwijl PSV ‘al goede spelers had en nu een nieuwe start maakt’. “AZ is eigenlijk nog vrijwel compleet en die ploeg bleek afgelopen seizoen al erg sterk. En Ajax is weliswaar Hakim Ziyech kwijtgeraakt, maar ze hebben daar natuurlijk nog een prima selectie en bovendien zie ik ze weer in een categorie spelers zoeken die er niet om liegt. Met ook al twee nieuwe spelers voor zo'n 25 miljoen euro”, verwijst Advocaat naar het aantrekken van Antony en Mohammed Kudus.

Het is een verschil met Feyenoord, waar Advocaat zijn plannen door de coronacrisis in het water zag vallen. “We zochten in een categorie spelers die transfervrij zijn of heel goedkoop”, stelt de oefenmeester, die voorlopig Bryan Linssen (‘die wilde ik heel graag hebben’), Mark Diemers (‘bij Fortuna gewoon één van de beste middenvelders in de Eredivisie’) en Christian Conteh (‘iemand voor de toekomst, hopelijk verrast hij ons allemaal’) verwelkomde. Verder keerden Crysencio Summerville, Wouter Burger en Bart Nieuwkoop terug van huurperiodes. Van de eerste twee moet in de voorbereiding blijken hoe ze ervoor staan, terwijl Nieuwkoop met Lutsharel Geertruida moet concurreren om de rechtsbackpositie.

Door het vertrek van Yassin Ayoub, Oguzhan Özyakup, Renato Tapia en Liam Kelly wil Advocaat in ieder geval nog een middenvelder aan zijn selectie toevoegen. “Voor die vier spelers heb ik Burger en Diemers nu terug, een zesde middenvelder is dan wel een vereiste. We gaan dit seizoen veel wedstrijden in korte tijd spelen, vergeet dat niet”, benadrukt Advocaat. Hij stelt dat het nog moet blijken of Feyenoord sterker is geworden. “In de breedte zijn we duidelijk minder geworden. Tapia, Özyakup en Larsson zaten vooral op de bank, maar zijn wel volwaardige internationals. Ayoub speelde ook interlands. Kenneth Vermeer zat vaak bij Oranje.”

“Ik ben wel blij dat tot op heden de kern grotendeels aan boord is gebleven. En dat moet zeker zo blijven”, vervolgt de trainer van Feyenoord. Hij plaatst direct de kanttekening dat Tyrell Malacia en Luis Sinisterra voorlopig nog aan de kant staan door blessures. Dat Leroy Fer stelde dat Feyenoord alleen hetzelfde als vorig seizoen kan presteren als de selectie sterker wordt, snapt Advocaat. “Ik heb de wedstrijden teruggekeken en het is zeker zo dat we af en toe met enig fortuin aan de goede kant van de score zaten. Dan moet je inderdaad sterker worden om hetzelfde te kunnen presteren.” Steven Berghuis is maandag overigens nog niet van de partij, omdat de aanvoerder volgens Voetbal International alle tijd krijgt om te herstellen van zijn luchtweginfectie.