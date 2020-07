Prachtige actie oogst applaus van Ziyech: ‘Ik ben de nummer één nu’

Chelsea besloot het Engelse seizoen zondag met een 2-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers en gaat zodoende volgend jaar als nummer vier van de Premier League de Champions League in. De kwalificatie van the Blues voor het miljardenbal betekent ook goed nieuws voor Hakim Ziyech, die de wedstrijd van vandaag met grote belangstelling volgde op televisie.

Ziyech mag zich per 1 juli speler van Chelsea noemen, maar stond in het competitieslot van de Premier League nog niet ter beschikking van trainer Frank Lampard. De van Ajax overgekomen aanvaller middenvelder traint al wel mee met zijn nieuwe ploeggenoten en zat zondag voor de seizoensapothese tegen Wolverhampton Wanderers aan de buis gekluisterd, zo blijkt uit een korte video die Ziyech deelt via Instagram Stories.

Chelsea won door doelpunten in de eerste helft van Mason Mount en Olivier Giroud met 2-0 van the Wolves en met name de openingstreffer van Mount uit een vrije trap kan rekenen op waardering van Ziyech: de Marokkaans international geeft de Engelse middenvelder via Instagram een virtueel applaus. Dat Mount überhaupt mocht aanleggen voor de vrije trap, had hij te danken aan de afwezigheid van Willian, die normaliter de specialist is bij Chelsea, maar vandaag vanwege een blessure op de tribunes plaatsnam.

"Toen ik het veld opliep voor de tweede helft, had ik oogcontact met Willian en zei ik: ‘Ik ben de nummer één nu'", grapt Mount na afloop tegenover het clubkanaal van Chelsea. "Willian kan natuurlijk fantastisch een vrije trap nemen en hetzelfde geldt voor Marcos Alonso. De bal lag eigenlijk goed voor ons beiden. We hadden een kleine discussie, maar ik vertelde hem dat de bal beter voor mij lag en ik dacht de bal op doel te kunnen schieten. Uiteindelijk liet hij de bal aan mij."

Mount erkent dat Chelsea het niet eenvoudig had tegen Wolverhampton Wanderers, met name omdat het team van Lampard in theorie nog buiten de top vier had kunnen vallen. "We hadden het vandaag allemaal in eigen hand. Het enige dat vandaag telde, was de overwinning. We waren moe en sommige jongens waren nerveus, maar we wisten dat we in de top vier zouden eindigen als we ons niveau zouden halen", aldus de ex-huurling van Vitesse.