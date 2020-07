Ronaldo en Bernardeschi bezorgen Juventus negende titel op rij

Juventus heeft zondagavond de negende opeenvolgende landstitel in Italië veroverd. Door doelpunten van Cristiano Ronaldo en Federico Bernardeschi won de ploeg van Maurizio Sarri met 2-0 van Sampdoria. Met nog twee duels te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee Internazionale zeven punten. Juventus was allesbehalve oppermachtig tegen Sampdoria en moest achterin de nodige kansen toestaan. Bij Juventus deed Matthijs de Ligt mee, al werd hij na 78 minuten gewisseld met schouder- en hamstringklachten. De verdediger pakt evenwel zijn eerste prijs in dienst van Juventus.

Een ijzersterke eerste helft speelde Juventus zeker niet, maar door een doelpunt in de zesde minuut van de blessuretijd leidde de thuisploeg in de pauze wel met 1-0. Miralem Pjanic legde aan de rechterflank, circa twee meter vanaf het strafschopgebied, aan voor een vrije trap. Hij koos verrassenderwijs voor een strakke pass naar links richting Ronaldo, die de bal meteen op de slof nam en de rechterhoek vond. Het was een van de weinige kansen van Juventus in de eerste helft. De grootste kans tot dan toe was voor Sampdoria: na 36 minuten stuitte Fabio Quagliarella van dichtbij op Wojciech Szczesny.

De lange blessuretijd was overigens het gevolg van meerdere blessurebehandelingen in de eerste helft. Bij Sampdoria raakte voormalig Eredivisionist Julian Chabot geblesseerd af, terwijl Juventus zowel Danilo als Paulo Dybala kwijtraakte door blessureleed. In de eerste tien minuten van de tweede helft kreeg Sampdoria twee mogelijkheden om langszij te komen, maar Mehdi Léris en Lorenzo Tonelli hadden het vizier niet op scherp staan. Aan de overzijde reageerde doelman Emil Audero adequaat op een inzet van Ronaldo, die de vrijstaande Gonzalo Higuaín oversloeg.

Halverwege de tweede helft wist Juventus de marge alsnog te verdubbelen. Audero kreeg zijn vuist tegen een inzet van Ronaldo, maar kon niet voorkomen dat Bernardeschi de rebound benutte. Tot overmaat van ramp moet Sampdoria dertien minuten voor tijd door met tien man, toen voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby zijn tweede gele kaart incasseerde. Twee minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg Ronaldo een uitgelezen kans om zijn 32ste seizoenstreffer te maken, en daarmee dichter bij competitietopscorer Ciro Immobile (34 goals) te komen, maar hij schoot een penalty tegen e lat na een overtreding van Fabio Depaoli op Alex Sandro. In de blessuretijd haalde Maya Yoshida, ex-speler van VVV-Venlo, op miraculeuze wijze een bal van Leonardo Bonucci van de lijn.