Kane en Alderweireld nemen afscheid van Vertonghen en Vorm

Michel Vorm en Jan Vertonghen hebben hun laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur gespeeld. De ex-Eredivisionisten hebben allebei een aflopend contract en worden zondag door medespelers Harry Kane en Toby Alderweireld uitgezwaaid via sociale media. Tottenham Hotspur heeft het vertrek van Vorm en Vertonghen nog niet bevestigd.

Vorm was dit seizoen de derde keeper van Tottenham Hotspur, achter Hugo Lloris en Paulo Gazzaniga, en speelde geen enkele wedstrijd. Vertonghen kwam 23 keer in actie; José Mourinho kiest meestal een centraal duo met twee spelers uit het drietal Alderweireld, Eric Dier en Davinson Sánchez. Zondagavond plaatst Kane een selectiefoto vanuit de kleedkamer op Twitter en neemt hij afscheid van zijn medespelers. "Ik wens Jan en Michel al het beste in de toekomst, wat er ook op hun pad komt. Het was een genot om een kleedkamer met ze te delen en om samen op het veld te staan."

Wish nothing but the best for @JanVertonghen and @Vorm_Official with whatever is next for them. Been a pleasure sharing a dressing room and playing with them both. pic.twitter.com/2hHTRyZADn