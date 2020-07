Mitchel Bakker: ‘Ik ben dan nog maar twintig, maar dit laat ik niet gebeuren'

Mitchel Bakker klopt nadrukkelijk aan de poort bij Paris Saint-Germain. De twintigjarige linksback stond vrijdagavond negentig minuten op het veld tijdens de finale van de Coupe de France tegen Saint-Étienne (1-0 zege), nadat hij deze maand al driemaal een basisplek kreeg in oefenwedstrijden. Bakker kwam een jaar geleden over van Ajax en vertelt in De Telegraaf over zijn ontwikkeling in Parijs.

De jongeling vertelt dat hij eigenlijk niet wilde vertrekken bij Ajax, de club waarvoor hij in totaal negen jaar uitkwam. "Maar mijn driejarige contract liep af en Ajax had wel vertrouwen in me, maar een minder duidelijk toekomstperspectief dan PSG. Maxwell en Thomas Tuchel trokken me over de streep", blikt Bakker terug. "Het plaatje bij Paris Saint-Germain klopte en daarom koos ik voor die uitdaging. Parijs is een prachtige stad, PSG een grote club en voor een jonge speler kreeg ik een dijk van een contract."

Aanvankelijk zou Bakker aansluiten bij het beloftenteam van PSG, maar dat elftal werd vlak voor zijn komst opgeheven. Daardoor viel de 'ideale tussenstap' weg en moest hij meteen aanhaken bij het eerste elftal. Niemand had kunnen vermoeden dat hij binnen een jaar al in de bekerfinale zou spelen, zo erkent Bakker. "Natuurlijk had ik zelf wel het geloof ooit te kunnen slagen bij PSG. Maar dat ik deze finale al in de basis zou staan en dat het zó snel zou gaan, had ook ik niet verwacht."

Het werd een tumultueuze finale, waarin Bakker zich liet gelden. Na een grove overtreding van Loïc Perrin op Kylian Mbappé deelde scheidsrechter Amaury Delerue slechts een gele kaart uit; het opstootje dat ontstond werden vier gele kaarten uitgedeeld, waaronder een voor Bakker. Na inmenging van de VAR kreeg Delerue bovendien rood. "Ik ben dan misschien nog maar twintig jaar, maar dit laat ik niet gebeuren bij een ploeggenoot", maakt Bakker duidelijk. "Iedereen van PSG gaf een reactie, want het was echt een aanslag op Mbappé. Die overtreding sloeg nergens op. Ik hoop dat hij snel weer fit is."