José Mourinho geeft zichzelf opvallend schouderklopje na debuutjaar

Zondagavond kwam er met een gelijkspel op bezoek bij Crystal Palace (1-1) een einde aan het debuutjaar van José Mourinho bij Tottenham Hotspur. De Portugese oefenmeester werd in november de opvolger van Mauricio Pochettino en gidste the Spurs uiteindelijk naar een zesde plaats in de Premier League. Daardoor zal Tottenham volgend seizoen actief zijn in de Europa League en dat stemt Mourinho absoluut tevreden.

Mourinho stapte in november in bij Tottenham toen de Londense formatie na twaalf wedstrijden teleurstellend veertiende stond in de Premier League. Van de 35 wedstrijden die Tottenham in alle competities speelde onder de Portugees, werden er 16 gewonnen, 8 geremiseerd en 11 verloren; in de Premier League won men in 26 duels 13 keer, terwijl er 6 keer werd gelijkgespeeld en 7 keer verloren.

Tottenham moest tot voor vandaag Wolverhampton Wanderers voor zich dulden op de ranglijst, maar doordat die ploeg met 2-0 verloor van Chelsea was het gelijkspel bij Crystal Palace voldoende om de zesde plaats op doelsaldo over te nemen en kwalificatie voor de voorronde van de Europa League af te dwingen. "Vandaag was het niet onze beste wedstrijd, maar we hebben de afgelopen periode goed gespeeld en de juiste resultaten geboekt", vertelt Mourinho na afloop tegenover diverse Engelse media.

"Uit persoonlijk oogpunt ben ik blij, want als we de ranglijst erbij pakken sinds mijn komst, dan zijn we als vierde geëindigd. Dat is een goede prestatie, gezien alle problemen die we gehad hebben", geeft de coach zichzelf een schouderklopje. De door Mourinho gedeponeerde stelling klopt overigens: Tottenham pakte sinds zijn komst 45 punten uit 26 competitiewedstrijden en daarmee presteerden alleen Manchester United (50 punten uit 26 competitiewedstrijden), Manchester City (56 punten uit 26 competitiewedstrijden) en Liverpool (65 punten uit 26 competitiewedstrijden) beter in dezelfde periode.

Mourinho is met name zeer tevreden over de vorm die zijn ploeg na de corona-onderbreking heeft geëtaleerd, met overwinningen op West Ham United (2-0), Everton (1-0), Arsenal (2-1), Newcastle United (1-3) en Leicester City (3-0), remises tegen Manchester United (1-1), Bournemouth (0-0) en Crystal Palace (1-1) en een nederlaag tegen Sheffield United (3-1). "Op basis van de resultaten na de lockdown zouden we als derde of vierde zijn geëindigd. Dat is ook de plek waar we thuishoren", stelt Mourinho, die opnieuw gelijk heeft: na de corona-onderbreking pakten alleen Manchester United (21 punten uit 9 competitiewedstrijden) en Manchester City (24 punten uit 9 competitiewedstrijden) meer punten, terwijl Southampton net als Tottenham 18 punten overhield aan 9 competitiewedstrijden.

Mourinho hoopt volgend seizoen vaker te kunnen beschikken over een volledige selectie, zo geeft hij tot slot aan. "Ik wil een veld vol spelers hebben, niet een medische kamer. We willen onze beste spelers behouden en onszelf daarnaast versterken. Of we tien nieuwe spelers gaan kopen? Nee. Of we 110 miljoen euro gaan betalen voor één speler? Nee. We wachten rustig af, maar de spelersmarkt is op dit moment apart. Ik weet niet of we met nieuwe spelers zullen beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen."