Van Basten verbaasd door actie Ronaldo: ‘Ik vind het Ronaldo-onwaardig’

Ciro Immobile zette zondagavond een grote stap richting de topscorerstitel in de Serie A. De spits van Lazio nam drie doelpunten voor zijn rekening tegen Hellas Verona (1-5 zege) en staat met 34 doelpunten bovenaan. Alleen Cristiano Ronaldo vormt nog een serieuze bedreiging: de aanvaller van Juventus staat op 30 treffers en begon om 21.45 uur aan de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sampdoria. Na dat duel hebben Immobile en Ronaldo nog twee wedstrijden te gaan.

Het lijkt duidelijk dat Ronaldo de topscorerstitel graag wil opeisen. Maandag scoorde hij tweemaal tegen Lazio, voordat Immobile mocht aanleggen voor een strafschop. De Portugees zocht zijn doelman Wojciech Szczesny op en leek hem te instrueren. Uiteindelijk koos Szczesny de goede hoek, maar toch bleek het schot van Immobile hem te machtig. Marco van Basten merkt dat Ronaldo 'getriggerd' is, vertelt hij kort voor de wedstrijd tussen Juventus en Sampdoria bij Ziggo Sport.

"Hij wil natuurlijk ook in Italië topscorer worden. Dat is vorig jaar niet gelukt", weet de clublegende van AC Milan. Vorig seizoen eindigden Krzysztof Piatek, Duván Zapata en Fabio Quagliarella allemaal boven Ronaldo, die 21 keer scoorde. "Ik denk dat hij er nu alles aan doet." Het instrueren van Szczesny verbaasde Van Basten desondanks wel. "Ik vind dat eigenlijk een beetje Ronaldo-onwaardig. Hij zou daar juist boven moeten staan. Maar hij wil blijkbaar nog steeds dolgraag topscorer in Italië worden."

Bij een overwinning op Sampdoria kroont Juventus zich zondag tot landskampioen. Dat had donderdag al kunnen gebeuren, maar toen verloor het van Udinese (2-1). "Dat heeft niet alleen maar met Ronaldo te maken", maakt Van Basten duidelijk. "Het team is gewoon niet in vorm. Het is ook gewoon 25, 26, 27 graden in Italië en dat is ook lastig voor een ploeg die het spel moet maken. Daarvoor zit je weliswaar bij Juventus, maar het is niet altijd even makkelijk."