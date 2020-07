Immobile slaat vlak voor mogelijke kampioenswedstrijd fors gat met Ronaldo

Lazio heeft zondagavond een flinke overwinning weten te boeken op Hellas Verona. I Biancocelesti waren, nadat zij in eerste instantie nog op achterstand waren gekomen, met maar liefst 1-5 te sterk voor de ploeg van de eveneens scorende Sofyan Amrabat. Drie van de doelpunten van Lazio werden geproduceerd door Ciro Immobile, die zijn seizoenstotaal daarmee naar 34 treffers tilt en goede zaken doet in de strijd om de titel van Capocannoniere. Immobile heeft nu vier doelpunten meer gemaakt dan Cristiano Ronaldo, die later op de zondagavond in de mogelijke kampioenswedstrijd van Juventus nog aantreedt tegen Sampdoria. Na dit weekend zijn er nog twee speelronden te gaan in de Serie A.

Hellas Verona - Lazio 1-5

Het zondag met Djavan Anderson in de basis beginnende Lazio maakte afgelopen donderdag met een overwinning op Cagliari een einde aan een serie van vijfmaal puntverlies op rij en de Romeinen hoopten ook aan het bezoek aan Verona een goed resultaat over te houden. Na een overtreding van Luiz Felipe op Mattia Zaccagni in de zestien dreigde het een paar minuten voor de rust echter mis te gaan voor Lazio. Amrabat zette zich achter de strafschop en de middenvelder schoot de bal uiterst beheerst langs Thomas Strakosha voor zijn eerste doelpunt in dienst van Hellas. In de blessuretijd van de eerste helft was er aan de overkant echter ook een penalty voor Lazio na een vermeende handsbal in de zestien en Immobile ontfermde zich dankbaar over dit buitenkansje.

Na kansen over en weer was het na rust opnieuw raak voor Lazio door toedoen van Sergej Milinkovic-Savic, die een vrije trap via de rug van een verdediger in het doel van Boris Radunovic zag vliegen. De Serviër vervulde vervolgens de rol van aangever bij de 1-3 van Joaquin Correa, waarna Immobile opnieuw de aandacht naar zich toetrok. Met nog vijf minuten te gaan krulde hij op fraaie wijze de bal achter Radunovic en in de blessuretijd was er een nieuwe penalty na een overtreding van de doelman op de spits zelf. Even leek het erop dat Luis Alberto de honneurs waar zou nemen, maar de topschutter knalde uiteindelijk ook deze strafschop in het net voor zijn veertiende rake penalty van het seizoen. Immobile is nu de meest trefzekere Italiaan ooit in een Serie A-seizoen en heeft nog twee doelpunten nodig om het record van Gonzalo Higuaín te evenaren. Ook is hij nu samen met Robert Lewandowski koploper in het klassement om de Europese Gouden Schoen.

AS Roma - Fiorentina 2-1

Justin Kluivert bleef negentig minuten op de bank in het Stadio Olimpico en hij zag hoe zijn ploeg dankzij twee rake strafschoppen van Jordan Veretout af wist te rekenen met Fiorentina. De middenvelder mocht op slag van rust na een overtreding van Pol Lirola voor het eerst aanleggen van elf meter en stuurde Pietro Terracciano beheerst de verkeerde hoek in. Nikola Milenkovic kopte tien minuten na de onderbreking vervolgens de 1-1 binnen uit een corner en daar leek het bij te gaan blijven. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd was het echter Terracciano zelf die in de fout ging en ook nu was het weer Veretout die raakschoot. I Giallorossi doen met hun overwinning goede zaken in de strijd om de vijfde plek en het daarbij behorende Europa League-ticket. De voorsprong op AC Milan bedraagt momenteel vier punten.