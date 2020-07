BILD: Ajax gaat strijd aan met RB Leipzig en Borussia Dortmund om verdediger

Ajax denkt volgens BILD aan de komst van Melayro Bogarde. De Duitse boulevardkrant weet zondagavond te melden dat de Amsterdamse club samen met RB Leipzig en Borussia Dortmund in de race is om de handtekening van de achttienjarige verdediger van TSG Hoffenheim.

Bogarde doorliep in Nederland de jeugdopleiding van Feyenoord en verkaste twee jaar geleden naar Hoffenheim. Hij ontwikkelde zich de afgelopen jaren goed en mocht afgelopen mei onder Alfreud Schreuder debuteren in de Bundesliga, in de uitwedstrijd tegen FSV Mainz. Bogarde beleefde als rechtsback een lastige vuurdoop en werd in de rust uiteindelijk al gewisseld, nadat hij in de eerste helft een gele kaart had gepakt en daarna was ontsnapt aan een rode.

De Nederlands jeugdinternational kwam daarna nog maar één keer in actie, als invaller zes minuten tijdens het uitduel met Fortuna Düsseldorf, maar staat er kennelijk toch goed op bij diverse Europese grootmachten. Volgens BILD zien in Duitsland Leipzig en Borussia Dortmund wel heil in de komst van Bogarde, terwijl er vanuit Nederland interesse zou zijn van Ajax.

Het contract van Bogarde bij Hoffenheim loopt nog maar één seizoen door, waardoor hij vermoedelijk voor een zachte prijs op te halen is in Sinsheim. Bogarde werd tot dusver bij Hoffenheim vooral gebruikt als rechtsback, maar is van nature een rechtsbenige centrumverdediger.