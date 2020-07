Peter Bosz wil voor ‘20 miljoen euro plus bonussen’ toeslaan bij Ajax

Bayer Leverkusen is serieus in de markt voor André Onana, zo verzekert De Telegraaf zondagavond. Trainer Peter Bosz van de Duitse club aast op een hereniging met de doelman van Ajax. Leverkusen heeft naar verluidt ‘20 miljoen euro plus bonussen’ over voor Onana, een bod dat door directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax vooralsnog als te laag is bestempeld.

Het is voor het eerst dat de belangstelling van Leverkusen voor Onana aan het licht komt. Bosz werkte in het seizoen 2016/17 bij Ajax samen met de doelman uit Kameroen en ziet in hem de ideale vervanger van Lukas Hradecky. Laatstgenoemde heeft afgelopen seizoen onvoldoende indruk gemaakt op Bosz, waardoor Leverkusen zich bij Ajax heeft gemeld voor Onana.

Onana werd in een eerder stadium al gelinkt aan onder andere Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona en Paris Saint-Germain, maar De Telegraaf verzekert dat Leverkusen op dit moment ‘het meest concreet is’. Die Werkself meldde zich afgelopen week bij Ajax met een bod van ‘20 miljoen euro plus bonussen’, maar voor die prijs lijken de Amsterdammers niet mee te willen werken aan een transfer. Wel is duidelijk ‘dat het spel op de wagen is’, zo klinkt het.

Bosz en Onana koesteren een speciale band. De keeper werd in 2015 opgepikt in de jeugdopleiding van Barcelona en kreeg in het seizoen 2016/17 het onvoorwaardelijke vertrouwen van Bosz, na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona. Ajax bereikte dat jaar onder meer de finale van de Europa League, die uiteindelijk met 0-2 werd verloren van Manchester United. De 24-jarige Onana heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij Ajax.