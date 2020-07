Van Dijk staat voor grote keuze: ‘Hij is de eerste die ik zou kopen’

Virgil van Dijk is met Liverpool in onderhandeling over een nieuw contract. Vorige maand schreef The Sun dat de verdediger akkoord is gegaan met een nieuwe, vijfjarige verbintenis ter waarde van circa 245.000 euro per week, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Bij praatprogramma Rondo wordt zondagavond de vraag gesteld of Van Dijk er wel goed aan doet om zijn toekomst te verbinden aan Liverpool.

Op dit moment ligt Van Dijk nog drie jaar vast op Anfield. Als de aanvoerder van Oranje gaat bijtekenen tot medio 2025, is het resultaat volgens Jan van Halst dat Van Dijk 'zijn hele leven' bij Liverpool blijft. Veel nieuwe prijzen kan hij niet meer winnen met de club, na het veroveren van de Champions League, de UEFA Super Cup, de wereldbeker voor clubs (allemaal in 2019) en de onlangs behaalde landstitel in Engeland. "Hij heeft echt wat neergezet en hij kan nog één keer ergens iets bijzonders neerzetten", zegt Van Halst, die Real Madrid en Barcelona noemt als mogelijke bestemmingen.

Doelpunt nummer vijf voor Virgil van Dijk. Kijk hoe HOOG deze man komt. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 26 juli 2020

"Het ligt aan hemzelf", maakt tafelgast Henk ten Cate duidelijk. "Er moet een nieuw Barcelona gaan komen en daar is best wel wat geld." Barcelona doet deze zomer een groot aantal spelers in de uitverkoop en ondergaat mogelijk een metamorfose, na een teleurstellend seizoen met een tweede plek in LaLiga. "Hij is de eerste die ik zou kopen. De achilleshiel van Barcelona is de verdediging." Marco van Basten denkt dat een transfer naar een topclub in Spanje een stap hogerop zou zijn voor Van Dijk. "Ik vind eigenlijk Real Madrid en Barcelona van een nog hoger gehalte. Maar Liverpool is natuurlijk ook de wereldtop."

"De allergrootste spelers spelen toch nog wel in Spanje. De toppers, zoals Messi en Ronaldo, gaan toch naar Spanje", geeft hij aan. "De spelers die de Gouden Bal winnen, komen uit Spanje." De Ballon d'Or is de afgelopen vijf jaar inderdaad gewonnen door spelers uit LaLiga: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo (beiden twee keer) en Luka Modric. In 2008 won Ronaldo de trofee als speler van Manchester United. De enige andere uit Engeland afkomstige winnaar in de laatste vijftig jaar was Michael Owen in 2001. Van Dijk speelde dit seizoen alle minuten in de Premier League en kwam zondag tot scoren tijdens de 1-3 zege op Newcastle United.