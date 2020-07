De Telegraaf pakt uit met zeer verrassende trainersklus voor Alfred Schreuder

Alfred Schreuder staat mogelijk voor een zeer verrassende stap in zijn trainerscarrière. De Telegraaf weet zondagavond namelijk te melden dat de 47-jarige coach in beeld is bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv, dat onlangs afscheid nam van Vladimir Ivic.

Schreuder zit sinds juni zonder club, nadat hij werd ontslagen bij TSG Hoffenheim vanwege ‘een verschil van inzicht’. "We hadden verschillende meningen over belangrijke zaken, waardoor het geen zin had om tot het einde van het seizoen met elkaar door te gaan", zo lichtte trainer Peter Görlich van de Duitse club destijds toe.

De Nederlandse oefenmeester, eerder onder meer als assistent-trainer actief bij Ajax, hoeft mogelijk niet lang te wachten op een nieuwe klus, want volgens De Telegraaf is hij in beeld bij Maccabi Tel Aviv. Die club werd de afgelopen twee seizoenen landskampioen van Israël en is op zoek naar een nieuwe trainer, na het vertrek van de Serviër Ivic.

Maccabi Tel Aviv is niet onbekend met Nederlanders, want Jordi Cruijff was er zes jaar lang werkzaam als technisch directeur en hoofdtrainer, van 2012 tot 2008. Ook Peter Bosz zwaaide er een periode de scepter, tussen janauri 2016 en mei 2016.