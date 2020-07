Verdediger met meeste assists ooit in de Premier League beëindigt carrière

Leighton Baines heeft zondag zijn laatste wedstrijd als prof gespeeld. De 35-jarige verdediger van Everton heeft na de 1-3 nederlaag tegen Bournemouth zijn afscheid als voetballer aangekondigd, zo maakt zijn club bekend. Baines deed twintig minuten mee als invaller in de laatste wedstrijd van het seizoen. Via een speciale compilatievideo van enkele hoogtepunten uit zijn carrière wordt Baines door zijn club bedankt voor de bewezen diensten.

Baines geldt als clubicoon van Everton. De linksback kwam in 2007 over van Wigan Athletic, nadat hij 145 wedstrijden voor die club had gespeeld, en kwam sindsdien 348 keer in actie voor Everton in de Premier League. Hij fungeerde als viceaanvoerder achter Seamus Coleman. Bovendien kwam Baines vanaf 2010 tot dertig interlands voor Engeland; op het EK 2012 bleef hij iedere wedstrijd op de bank, maar op het WK 2014 stond Baines in de eerste groepswedstrijden tegen Italië en Uruguay in de basis.

?? | Leighton Baines has announced his retirement from football. Thank you for everything, Leighton. ?? pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020

De laatste interland van Baines dateert van 27 maart 2015. De afgelopen seizoenen kwam hij sporadisch in actie voor Everton. Baines speelde vorig seizoen maar zes wedstrijden en kwam deze jaargang zeven keer in actie. De routinier beschikt over een aflopend contract, maar kon voor twaalf maanden bijtekenen op Goodison Park. "Iedere Evertonian mag hem dankbaar zijn", zegt trainer Carlo Ancelotti kort na de wedstrijd tegen Bournemouth. "Hij is een geweldige voorbeeldprof en heeft een prachtige carrière gehad. We willen hem graag bij de club behouden, want met zijn kennis kan hij van grote waarde zijn."

Baines was in de jeugd vooral actief op het middenveld en in de voorhoede, maar werd bij Wigan omgeschoold tot linksback. Toch bleef hij zich onderscheiden met zijn aanvallende kwaliteiten. In de geschiedenis van de Premier League is Baines de verdediger die het meeste aantal assists verzorgde: 53 stuks. Bovendien staat hij bekend als penaltyspecialist, met 21 benutte strafschoppen in de Premier League tegenover 2 gemiste. Met een succespercentage van 91,3 procent kan Baines zich meten met de beste strafschopnemers uit de geschiedenis van de Premier League.