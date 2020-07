Aubameyang eindigt met prachtige omhaal; anticlimax voor Bournemouth

Bournemouth en Watford degraderen in navolging van Norwich City uit de Premier League. Bournemouth won zondag op de laatste speeldag van het seizoen met 1-3 bij Everton, terwijl Watford met 3-2 verloor van Arsenal. Doordat Aston Villa gelijktijdig een punt overhield aan het bezoek aan West Ham United (1-1), besluit die ploeg het seizoen als zeventiende, voor Bournemouth en Watford.

Arsenal - Watford 3-2

Voor Arsenal stond er niets meer op het spel en was de blik reeds gericht op de FA Cup-finale van volgende week tegen Chelsea, maar the Gunners vervulden desondanks hun sportieve plicht. Het elftal van trainer Mikel Arteta had aanvankelijk weinig te duchten van Watford en zette de bezoekers binnen 33 minuten op een ruime achterstand. Pierre-Emerick Aubameyang opende in de vijfde minuten de score uit een strafschop en Kieran Tierney zorgde halverwege de eerste helft al voor de 2-0. De linksback maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Arsenal, doordat een inzet die als voorzet bedoeld leek verrassend in de verre hoek plofte. Kort erna volgde de 3-0 en de tweede treffer van Aubameyang, die de bal uit een ingooi fraai voor zichzelf opwipte en vervolgens schitterend wist te scoren met een omhaal.

Het leek zo een kansloze middag te worden voor Watford, maar the Hornets wisten vlak voor rust nog wel wat terug te doen. David Luiz zette een late tackle in op Danny Welbeck, waarna de strafschop die volgde werd benut door Troy Deeney: 3-1. Het betekende voor Luiz overigens alweer de vijfde keer dit seizoen dat hij een strafschop veroorzaakte in de Premier League. Na de onderbreking maakte Arsenal een zwakke indruk en volgde in de 66ste minuut de 3-2 van Watford. Ismaïla Sarr bracht de bal vanaf de rechterflank laag in de zestien, waarna Welbeck bij de eerste paal attent reageerde. Diezelfde Welback was een kwartier voor tijd zeer dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet met de hak werd fraai gepareerd door doelman Emiliano Martínez.

West Ham United - Aston Villa 1-1

Bij Aston Villa koos manager Dean Smith voorin voor Trezeguet, Mbwana Samatta en Jack Grealish, waardoor Anwar El Ghazi in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen genoegen moest nemen met een plekje op de reservebank. West Ham United had zich afgelopen woensdag met een gelijkspel tegen Manchester United (1-1) al definitief veilig gespeeld, waardoor bij the Hammers de urgentie ontbrak om het uiterste te geven. De beste mogelijkheden in de eerste helft waren voor Aston Villa, maar Samatta en Grealish vonden doelman Lukasz Fabianski op hun pad. Namens de thuisploeg had Michail Antonio in de openingsfase voorlangs geschoten.

Kort na de onderbreking kreeg John McGinn in kansrijke positie een vrije schietkans, maar de middenvelder van Aston Villa wist zijn inzet niet op doel te krijgen. Bij West Ham United maakten Sébastien Haller en Andriy Yarmolenko in het tweede bedrijf hun rentree, maar de formatie van David Moyes oogde inspiratieloos en kwam zes minuten voor tijd verdiend op achterstand. Grealish haalde vanbinnen de zestien verwoestend uit met links en had geluk dat Fabianski miszat: 0-1. Kort erna volgde alweer de gelijkmaker van Yarmolenko, maar daar bleef het bij, waardoor Aston Villa zich handhaaft. El Ghazi maakte in de blessuretijd zijn rentree als invaller.

Everton - Bournemouth 1-3

Voor Bournemouth was de opdracht helder: the Cherries moesten zelf winnen van Everton en hopen dat Watford en Aston Villa gelijktijdig zouden verliezen. Het elftal van de op de reservebank startende Nathan Aké kende in elk geval een voortvarende start op Goodison Park, want Joshua King zette al na dertien minuten spelen de 0-1 op het scorebord. De Noorse aanvaller verschalkte Jordan Pickford vanaf de strafschopstip, nadat Richarlison de bal in de eigen zestien op de hand had gekregen.

Beide teams hielden elkaar daarna lang in evenwicht, maar in de slotfase van de eerste helft gebeurde er weer het nodige voor beide doelen. Eerst zette Moise Kean namens Everton de gelijkmaker op het scorebord, maar dankzij een rake kopbal van Jefferson Lerma kon Bournemouth halverwege toch met een voorsprong aan de thee: 1-2. Callum Wilson kreeg na rust een enorme kans om de zege definitief veilig te stellen voor Bournemouth, maar Leighton Baines, die zijn laatste wedstrijd voor Everton speelde, voorkwam met een uiterste krachtsinspanning de 1-3. Tien minuten voor tijd wist het elftal van Eddie Howe via Junior Stanislas toch een gaatje van twee te slaan. Bournemouth deed zo wat het moest doen, maar stapte doordat de hulp van West Ham United uitbleef toch ontgoocheld van het veld. Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld zaten negentig minuten op de bank bij Bournemouth.