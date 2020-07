De Bruyne schittert en evenaart record Henry; 99 punten voor Liverpool

Liverpool is met 99 punten kampioen van de Premier League geworden. Mede door een doelpunt van Virgil van Dijk zegevierde de ploeg van Jürgen Klopp zondag met 1-3 over Newcastle United. Ook nummer twee Manchester City sloot het seizoen af met een overwinning: de manschappen van Josep Guardiola kenden geen enkele moeite met Norwich City. In de laatste wedstrijd van clubicoon David Silva voor Manchester City eiste Kevin De Bruyne de aandacht op met twee doelpunten en een assist. Hij bereidde dit seizoen twintig doelpunten voor en evenaarde het recordaantal assists van Thierry Henry in het seizoen 2002/03).

Newcastle United - Liverpool 1-3

Het duurde slechts 25 seconden voordat het eerste doelpunt in de laatste Premier League-speelronde viel en dat werd geproduceerd door Newcastle. Na een overtreding van Virgil van Dijk op Allan Saint-Maximin mocht de thuisploeg een vrije trap nemen op het middenveld. Van Dijk en Georginio Wijnaldum gaven de bal op hun gemak aan Newcastle, dat Liverpool echter verraste door de vrije trap razendsnel te nemen. Jonjo Shelvey wipte de bal direct over de verdediging van Liverpool en vond Dwight Gayle, die oog in oog met doelman Alisson Becker geen fout maakte.

Doelpunt nummer vijf voor Virgil van Dijk. Kijk hoe HOOG deze man komt. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 26 juli 2020

Zeven minuten voor de pauze kwam Liverpool langszij. Met handig voetenwerk ontsnapte Alex Oxlade-Chamberlain bij Danny Rose, waarna hij de bal voor het doel afleverde. Van Dijk torende boven twee verdedigers uit en kopte zijn vijfde doelpunt van het seizoen binnen. In de tweede helft completeerde Divock Origi de comeback van Liverpool, door vanbuiten het strafschopgebied naar binnen te trekken en de bal met een geplaatst schot in de rechterhoek te mikken. Invaller Mohamed Salah trof halverwege de tweede helft de paal; in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd besliste Sadio Mané de wedstrijd. .

Manchester City - Norwich City 5-0

Van meet af aan was er sprake van eenrichtingsverkeer in het Etihad Stadium. Manchester City maakte de dienst uit en het was daarom verrassend dat Norwich in de negende minuut op voorsprong leek te komen. Onel Hernández scoorde vanaf de rand van het strafschopgebied, maar bleek in buitenspelpositie te zijn bediend door Marco Stiepermann. Het doelpunt werd daarom afgekeurd. Twee minuten later was het al raak aan de overzijde. Na een lage voorzet van Raheem Sterling ontstond een chaotische situatie, waar Gabriel Jesus vlak voor het doel van profiteerde: 1-0.

Kevin De Bruyne moet nog één assist geven om het record van Thierry Henry (20 assists in 2002/03) te evenaren. In plaats daarvan doet hij dit. Hij lijkt er zelf niet eens blij mee ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 26 juli 2020

In de blessuretijd van de eerste helft voerde De Bruyne de score op. De middenvelder, die nog een assist nodig had om het assistrecord van Thierry Henry (20 in 2002/03) te evenaren, speelde Stiepermann zoek met handig voetenwerk buiten het strafschopgebied en plaatste de bal met een fraai schot buiten het bereik van Tim Krul. Elf minuten voor het einde van de wedstrijd verzorgde De Bruyne toch zijn twintigste assist van het seizoen. Met een steekpass door de defensie zette hij Sterling vrij voor het doel en de aanvaller verschalkte Krul: 3-0. Kort daarna kreeg De Bruyne de bal bij Riyad Mahrez na een duel met Kenny McLean, maar van een officiële assist leek geen sprake; Mahrez maakte er 4-0 van. De Belgische uitblinker bepaalde zelf de eindstand met een geplaatst schot tegen de binnenkant van de paal.