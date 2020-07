‘Liverpool jaagt op international Turkije met prijskaartje van 35 miljoen’

Liverpool lijkt in de zoektocht naar defensieve versterkingen te zijn neergestreken in Duitsland. Volgens BILD heeft de Engelse landskampioen namelijk belangstelling voor Ozan Kabak, centrumverdediger van Schalke 04. De Duitse boulevardkrant stelt dat een transfer van de twintigjarige Turk bespreekbaar is bij een bod van ongeveer 35 miljoen euro.

Liverpool staat volgens onder meer The Guardian op het punt om Dejan Lovren te verkopen aan Zenit Sint-Petersburg, waardoor bij the Reds mogelijk de behoefte ontstaat om een nieuwe centrumverdediger toe te voegen aan de selectie. Manager Jürgen Klopp heeft centraal achterin de beschikking over onder anderen Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip, maar daarachter is de spoeling dun.

Daardoor is het volgens BILD niet uitgesloten dat Liverpool zich binnenkort tot Schalke 04 zal wenden voor Kabak. De jonge stopper maakte in januari 2019 voor ongeveer elf miljoen euro de overstap van Galatasaray naar VfB Stuttgart en verkaste amper een halfjaar later alweer naar Schalke 04, voor vijftien miljoen euro. Voor die Königsblauen speelde hij de voorbije voetbaljaargang 26 competitiewedstrijden, waarvan 21 als basisspeler.

Kabak beleefde een dramatisch competitieslot met Schalke 04: de laatste negen competitiewedstrijden, alle na de coronaonderbreking, leverden zeven nederlagen en twee remises op, waardoor de club uit Gelsenkirchen het seizoen besloot op een betrekkelijk teleurstellende twaalfde plaats. Kabak heeft desalniettemin een goede reputatie en kan zich deze zomer mogelijk opmaken voor een grote transfer naar de Premier League.

Voor Kabak lonkt volgend jaar overigens het EK met Turkije. De rechtsbenige centrumverdediger speelde afgelopen november in het EK-kwalificatieduel met Andorra (0-2 overwinning) zijn eerste en voorlopig laatste interland en staat zodoende op de radar bij bondscoach Senol Günes. De concurrentie centraal achterin bij Turkije is echter niet mals, met onder anderen Caglar Söyüncü van Leicester City en Merih Demiral van Juventus als opties.