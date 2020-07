Lampard voert in cruciale slotwedstrijd uiterst pijnlijke wissel door

Frank Lampard heeft een pijnlijke wissel doorgevoerd onder de lat bij Chelsea. In de cruciale, afsluitende competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers van 17.00 uur krijgt reservedoelman Willy Caballero de voorkeur. Chelsea hoopt op Stamford Bridge plaatsing voor de Champions League veilig te stellen en moet minstens gelijkspelen om daar zeker van te zijn.

Het is niet de eerste keer dat Kepa, die in de zomer van 2018 voor tachtig miljoen euro overkwam van Athletic Club, wordt gepasseerd. In februari bleef de Spanjaard vijf officiële wedstrijden op rij op de bank, maar vervolgens heroverde hij zijn basisplaats weer. Caballero, 38 jaar, stond dit seizoen viermaal tussen de palen in de Premier League. In totaal keepte hij negen competitiewedstrijden in zijn drie seizoenen bij Chelsea.

Kepa keepte woensdag nog tijdens de 5-3 nederlaag tegen landskampioen Liverpool. In de blessuretijd vond een opvallend moment plaats na een indraaiende vrije trap van Liverpool: de keeper twijfelde bij het uitkomen en maakte uitendelijk geen duidelijke keuze. Virgil van Dijk kopte vervolgens over bij de tweede paal en Kepa werd hoorbaar aangepakt door zijn medespelers.

De onvrede bij Chelsea over de duurste doelman aller tijden blijkt ook uit de belangstelling die the Blues hebben voor doelman André Onana voor Ajax. Als Kepa vertrekt, komt Onana in beeld als mogelijke vervanger. Overigens is de wissel onder de lat niet de enige wijziging die Lampard doorvoert tegen Wolverhampton. De geblesseerde Willian wordt voorin vervangen door Christian Pulisic. Chelsea staat op de vierde plaats, met een punt voorsprong op Leicester City en drie punten meer dan nummer zes Wolverhampton.

Opstelling Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount; Pulisic, Giroud.