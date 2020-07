Vrienden hadden opvallend argument tegen stap van Van Persie naar United

Robin van Persie verruilde Arsenal in 2012 voor Manchester United. De overstap van de topscorer aller tijden van Oranje deed het nodige stof opwaaien, voornamelijk onder supporters van the Gunners. In de UTD Podcast vertelt Van Persie dat zijn vrienden ook twijfels hadden bij de gevoelige transfer, maar dat had meer te maken met het weer in het noorden van Engeland.

“Vrienden in Londen vroegen zich af waarom ik in Manchester ging wonen. Ze vertelden me dat het moeilijk zou worden, het was daar volgens hen heel slecht en regende altijd. Het is het klassieke verhaal over Manchester. Ik zei: ‘Oké, maar ik wil wel graag de stap maken. Ik ga het doen’”, vertelt Van Persie. Manchester United telde ruim dertig miljoen euro neer om hem los te weken bij Arsenal en als speler van the Red Devils won Van Persie in 2013 de Engelse landstitel.

“We hadden een van de beste jaren in Manchester. Bouchra (de vrouw van Van Persie, red.) en de kinderen waren heel gelukkig daar”, gaat de oud-aanvaller verder. Van Persie droeg drie jaar lang het shirt van Manchester United en vertrok in 2015 naar Fenerbahçe, waarna hij terugkeerde bij Feyenoord en bij zijn jeugdliefde een punt achter zijn loopbaan zette. “Londen is een prachtige stad. Maar als je het vergelijkt met Manchester, kom je tot de conclusie dat iedereen in Londen altijd haast heeft.”

“In Manchester merkte ik dat mensen tijd hadden voor een gesprekje of om te gaan lunchen. Je kan daar gewoon vragen: ‘Zullen we dit doen? Zullen we dat doen?’ De manier van leven is heel anders in Manchester en als je een gezin hebt, is het een perfecte plek”, besluit Van Persie. In de drie jaar dat hij voor Manchester United speelde, was hij goed voor 58 doelpunten en 21 assists in 105 officiële wedstrijden.