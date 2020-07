Di Marzio: AC Milan kan Halilovic na jaar in Heerenveen definitief verkopen

Alen Halilovic staat in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica, zo weet de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio zondag te melden. De Portugese topclub wil naar verluidt ver gaan voor de aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen door AC Milan werd verhuurd aan sc Heerenveen. Een eerste bod is echter nog niet neergelegd in het San Siro, al is er al wel contact geweest tussen beide clubs.

De 24-jarige Halilovic beschikt bij AC Milan over een contract dat nog een seizoen doorloopt. De kans op een basisplaats in het elftal van trainer Stefano Pioli lijkt echter niet groot, waardoor een tussentijdse transfer zeker tot de mogelijkheden behoort. Halilovic kwam sinds zijn entree in Milaan in 2018 tot slechts drie optredens. De door Benfica begeerde middenvelder verliet Heerenveen met 1 doelpunt en 4 assists in 20 duels achter zijn naam staan.

Halilovic kon in zijn jaar in Friesland lang niet altijd rekenen op speeltijd. "De waarheid is dat ik bij mijn vorige club Standard Luik nog meer aan voetballen toekwam dan nu", zo luidde de huurling in januari de noodklok in gesprek met de Leeuwarder Courant. "De echte Alen Halilovic hebben de fans van Heerenveen niet aan het werk gezien. Verre van zelfs. Stel me vijf of zes wedstrijden op rij op en ik laat zien wat ik waard ben voor de ploeg. Ik heb speeltijd nodig om belangrijk te zijn, om de ploeg assists en doelpunten te geven."

Er was in de winterstop van afgelopen seizoen sprake van interesse van Real Betis, Espanyol en Levante. Een tussentijdse overgang kwam echter niet van de grond. Halilovic werd in 2014 ontdekt door Barcelona, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit. Daarna volgden avonturen bij onder meer Sporting Gijón, Hamburger SV en Las Palmas.