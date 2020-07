Conor McGregor vraagt goedkeuring aan Sergio Ramos en krijgt uitnodiging

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het is geen geheim dat Sergio Ramos en Conor McGregor grote waardering voor elkaar hebben. Toen de verdediger van Real Madrid vorige week een fraai doelpunt maakte op de training, vierde hij dat met een imitatie van de 'billionaire strut', de manier waarop de UFC-vechter opkomt bij gevechten. Ramos tagde McGregor in het bijschrift en vroeg: "Wat vind je ervan?" The Notorious had de post van de aanvoerder van Real gezien en reageerde met: "Heerlijk in de bovenhoek, my bro! Hala Madrid!"

Het is nu McGregor die op Instagram een video deelt, waarop te zien is hoe hij aan het voetballen is. “Wat denk je ervan, Sergio Ramos?”, vraagt McGregor, die Ramos tagt. Het is opgemerkt door de verdediger van Real Madrid, die zijn goedkeuring geeft. “Class, mate! Wil je een keer komen meetrainen bij Real Madrid. Je bent meer dan welkom om een keer mee te doen.” De reactie van Ramos is ruim veertigduizend keer geliket.