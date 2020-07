Fellaini verpest debuut Larsson in China met hattrick binnen 8 minuten

Het officiële debuut van voormalig Feyenoorder Sam Larsson bij het Chinese Dalian Pro is zondag volledig overschaduwd door Marouane Fellaini. De aanvallende middenvelder van Shandon Luneng tekende in de slotfase voor een hattrick, waardoor zijn ploeg ondanks een achterstand met 2-3 wist te winnen. Diens geblesseerde ploeggenoot Graziano Pellé zat de gehele wedstrijd op de bank.

Larsson, die Rafael Benítez als trainer heeft in China, zag hoe aanvaller Salomón Rondón de score opende na 57 minuten spelen. De euforie rondom het openingsdoelpunt verdween echter ongeveer tien minuten voor tijd, toen Fellaini al koppend voor de gelijkmaker zorgde. De ex-speler van onder meer Everton en Manchester United was daarna in de 83ste en 86ste minuut wederom succesvol met het hoofd. De tegentreffer van Marcus Danielsson in blessuretijd kwam te laat voor Dalian Pro.

Voor Larsson was het dus een debuut om snel te vergeten. De Zweedse vleugelaanvaller maakte in februari al de overstap van Feyenoord naar Dalian Pro, maar vanwege de coronacrisis moest hij enkele maanden wachten op zijn eerste speelminuten op Chinese bodem. Benítez liet Larsson, die naast Rondón samenspeelt met onder meer Marek Hamsik, niet de hele wedstrijd spelen, want op het moment van de treffer van Danielsson was de flankspeler al gewisseld.

Giovanni van Bronckhorst kende net als Larsson een tegenvallende start van het nieuwe seizoen in China. De Nederlandse coach zag Guangzhou R&F op pijnlijke wijze onderuitgaan tegen Shenzhen FC: 3-0. Van Bronckhorst had een basisplaats in petto voor Mousa Dembélé, die in het verleden uitkwam voor onder meer Willem II en AZ. De routinier kon de forse nederlaag echter ook niet voorkomen.