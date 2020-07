‘Galatasaray houdt miljoenen over een vertrek van Younès Belhanda’

De wegen van Younès Belhanda en Galatasaray lijken na drie jaar te gaan scheiden. Erhan Kaan Adigüzel, journalist voor Habertürk, weet te melden dat de dertigjarige aanvallende middenvelder voor een transfer naar Saudi-Arabië staat. Galatasaray houdt naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro over aan Belhanda.

Belhanda speelde voor achtereenvolgens Montpellier, Dynamo Kiev, Schalke 04 en OGC Nice, alvorens Galatasaray in de zomer van 2017 tien miljoen euro overmaakte naar de Oekraïense topclub om hem naar Istanbul te kunnen halen. De vijftigvoudig Marokkaans international speelde in de afgelopen drie jaar totaal 103 wedstrijden voor Galatasaray, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 23 assists. Met Cim Bom veroverde Belhanda twee landstitels en een Turkse beker.

Nu lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Galatasaray en Belhanda, die dit seizoen over het algemeen basisspeler is in het elftal van trainer Fatih Terim. Habertürk noemt geen concrete naam van de club waar de toekomst van de aanvallende middenvelder zou liggen, maar benadrukt dat Belhanda eerder gelinkt werd aan Al-Nasr en Al-Hilal. Galatasaray kan in ieder geval vijf miljoen tegemoet zien vanuit Saudi-Arabië.

Met het vertrek van Belhanda moet er bij Galatasaray financiële ruimte worden gemaakt voor inkomende transfers. Niet alleen levert Belhanda vijf miljoen op, maar Cim Bom kan tevens zijn forse jaarsalaris van 3,3 miljoen schrappen. Het contract van de geboren Fransman bij Galatasaray liep nog door tot medio 2021. Belhanda is de eerste speler die de huidige nummer zes van de Süper Lig na dit seizoen achter zich gaat laten. Ryan Donk is in het bezit van een aflopend contract, maar er wordt nog onderhandeld om die verbintenis te verlengen.