‘We gaan Lionel Messi niet kopen dokter, we komen hem vroeg of laat wel tegen’

Liefst viermaal scoorde Sassuolo zaterdagavond tegen Napoli, maar genoeg voor een overwinning van i Neroverdi bleek dit uiteindelijk niet. Vanwege buitenspel ging er namelijk een streep door twee treffers van Filip Djuricic en goals van Francesco Caputo en Domenico Berardi. Doordat Napoli via Elseid Hysaj en Allan wel twee geldige doelpunten produceerde, waren de drie punten uiteindelijk voor de thuisploeg, die de zevende plaats stevig in handen heeft. Sassuolo heeft inmiddels de doelstelling uitgesproken om op de achtste plek te eindigen en de ploeg van trainer Roberto De Zerbi heeft momenteel twee punten meer dan achtervolgers Verona en Parma. Naast de goede resultaten van de afgelopen weken oogst Sassuolo eveneens veel lof vanwege zijn aanvallende en avontuurlijke speelstijl. Mede vanwege deze tactiek en de manier waarop Sassuolo een grote kern van jonge, talentvolle spelers heeft opgebouwd, wordt de club inmiddels steeds vaker een ‘mini-Atalanta’ genoemd.

Door Robin Bruggeman

De eerste afgekeurde goal van Djuricic en de geannuleerde treffer van Caputo tegen Napoli zijn wat dat betreft tekenend voor de manier waarop De Zerbi zijn elftal laat voetballen. Het doelpunt van Djuricic, de ex-speler van sc Heerenveen die na een lange zwerftocht langs Benfica, FSV Mainz 05, Southampton, Sampdoria en Benevento eindelijk zijn plek heeft gevonden, kwam tot stand na een flitsende aanval door het hart van de Napoli-verdediging waarbij ook Francesco Magnanelli, Hamed Junior Traoré en Caputo betrokken waren. Laatstgenoemde dacht later in de wedstrijd zelf ook de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen na een moment dat treffend is voor Sassuolo. De manschappen van De Zerbi veroverden de bal na fel en geconcentreerd druk zetten rond de middenlijn, waarna Berardi Traoré bediende en de jongeling Caputo alleen voor David Ospina zette. De routinier dacht vervolgens zijn twintigste treffer van het Serie A-seizoen te produceren, maar zag tot zijn afgrijzen dat ook deze goal niet doorging vanwege buitenspel.

Opkomst vanuit de Serie C1

De 32-jarige ‘Ciccio’ Caputo is net als de 34-jarige aanvoerder Magnanelli een uitzonderingsgeval in het elftal van Sassuolo. De twee routiniers worden normaal gesproken omringd door veel jongere talenten, waarvan rechtsback Mert Müldür (21), Manuel Locatelli (22), Traoré (20), Jérémie Boga (23) en de met zijn 25 jaar al wat oudere Berardi dit seizoen de meeste aandacht trekken. Het beleid om met veel jonge spelers te werken werd begin deze eeuw ingezet na de overname van het toen nog in de Serie C1 actieve Neroverdi door chemiebedrijf Mapei. Directeur Giorgio Squinzi ging zich vanaf dat moment actief met de uit het veertigduizend inwoners tellende provinciestadje actieve club bemoeien en onder zijn leiding stoomde Sassuolo, mede door de investering van enkele tientallen miljoenen, op richting de Serie A. In 2013 was promotie naar het hoogste niveau een feit en Sassuolo heeft sindsdien nauwelijks meer hoeven vrezen voor degradatie.

Met het twaalfde salarisbudget van de Italiaanse competitie en, zo heeft onderzoek van StageUp-Ipsos uitgewezen, de kleinste ‘natuurlijke’ fanbase van de Serie A, leek Sassuolo dit seizoen zelfs even een gooi te kunnen doen naar Europa League-voetbal. De club wist zich onder trainer Eusebio Di Francesco met een zesde plek in het seizoen 2015/16 al voor het eerst te plaatsen voor Europees voetbal en onder De Zerbi begon Sassuolo sinds de hervatting van de Serie A na de corona-onderbreking aan zo’n opmars dat er weer even gedroomd mocht worden van de Europa League in het Mapei Stadium. De competitie werd eind juni nog wel gestart met een 4-1 afstraffing door Atalanta, maar daarna volgden gelijke spelen tegen Internazionale en Juventus en overwinningen op onder meer Fiorentina en Lazio. Door nederlagen tegen AC Milan en Napoli moet er nu echter streep door deze ambities, waardoor de achtste plek in de eindklassering het hoogst haalbare is voor het elftal dat zoveel lof oogst in Italië en na Atalanta en Milan het best uit de coronacrisis is gekomen.

Spits Francesco Caputo bezet momenteel de vierde plek op de topscorerslijst van de Serie A

Het opnieuw deelnemen aan de Europa League was voor Sassuolo een mooi eerbetoon geweest aan patron Squizi, die de opmars van de club vormgaf als voorzitter en tot zijn dood in oktober van het afgelopen jaar op 76-jarige leeftijd nadrukkelijk bij de dagelijkse gang van zaken betrokken was. De dokter in industriële scheikunde zag in de afgelopen jaren als gevolg van zijn beleid om te investeren in een sterke jeugdopleiding en goed scoutingssysteem spelers als Matteo Politano, Merih Demiral en Sime Vrsaljko voor tientallen miljoenen verkocht worden, terwijl hij daarbij zelf ook niet bang was om de portemonnee te trekken. Locatelli werd vorig jaar bijvoorbeeld voor 12,5 miljoen euro definitief overgenomen van Milan en de middenvelder is dit seizoen een van de absolute steunpilaren in het elftal van De Zerbi. Inmiddels zouden Chelsea en Juventus achter de jeugdinternational aanzitten en Sassuolo lijkt een veelvoud van het naar Milaan overgemaakte bedrag terug te gaan krijgen voor Locatelli. Naast het aantrekken van jonge spelers blijkt Sassuolo ook een goed oog te hebben voor buitenkansjes als Caputo. De uit de zuidelijke regio Apulië afkomstige aanvaller schoot seizoenenlang met scherp in de Serie B en liet zich vorig seizoen in dienst van Empoli met zestien doelpunten voor het eerst echt zien op het hoogste niveau. Na de degradatie van de Toscaners besloot Sassuolo zeven miljoen uit te trekken om de cultheld, die zich in zijn vrije tijd onder meer bezighoudt met het brouwen van bier, op het hoogste niveau te houden. Dit vertrouwen heeft zich inmiddels ruimschoots uitbetaald, aangezien Caputo al negentien keer gescoord heeft en op de topscorerslijst van de Serie A enkel Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo en Ciro Immobile voor zich hoeft te dulden.

‘We gaan onze beste spelers niet wegdoen’

Door de goede prestaties van dit seizoen cirkelen inmiddels de nodige topclubs rond boven Reggio Emilia, waar het Mapei Stadium staat, en ook Boga wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland. De international van Ivoorkust stond in het verleden maar liefst negen jaar onder contract bij Chelsea, dat hem verhuurde aan Stade Rennes, Granada en Birmingham City. De dribbelaar is dit seizoen, mede door de elf doelpunten die hij al maakte, een van de smaakmakers van de Serie A en dat is hem naar verluidt op belangstelling van Arsenal komen te staan. The Gunners krijgen mogelijk echter wel weer te maken met concurrentie van Chelsea, dat een terugkoopoptie heeft op de in 2018 vertrokken linksbuiten en hem daardoor makkelijk terug kan halen naar Stamford Bridge. Ondanks alle buitenlandse interesse laat Giovanni Carnevali, die huidige voorzitter van Sassuolo, zich niet het hoofd op hol brengen: “Caputo, Boga, Berardi en Locatelli worden niet verkocht. We hebben veel aanbiedingen voor hen gehad, maar we hebben ze allemaal afgewezen. We gaan onze beste spelers niet wegdoen omdat we een ambitieus project zijn begonnen met De Zerbi en met Berardi als de leider van dit elftal. We hebben onszelf geen beperkingen opgelegd en ons model is hetzelfde als dat van Atalanta. Squinzi vroeg mij altijd: ‘Wanneer gaan we Lionel Messi kopen?’ Ik antwoordde dan: ‘Geen zorgen, dokter. We komen hem vroeg of laat wel tegen’”, verzekerde hij onlangs in gesprek met Tuttosport. Sassuolo krijgt deze zomer overigens al ruim dertig miljoen binnen door het definitieve vertrek van de momenteel aan Fiorentina verhuurde Alfred Duncan en Pol Lirola, plus de aan Genoa verhuurde Francesco Cassata.

Naast Squinzi kan trainer De Zerbi worden gezien als een van de grote vormgevers van het huidige Sassuolo. De 41-jarige oefenmeester genoot zijn opleiding als speler bij AC Milan en kwam daarna nog uit voor onder meer Foggia, Catania, Napoli en het Roemeense CFR Cluj. De oud-middenvelder zette bij het momenteel in de Serie D uitkomende Darfo Boario zijn eerste stappen op het trainerspad en verdiende als coach van Foggia een overstap naar het destijds in de Serie A uitkomende Palermo. Zijn dienstverband op Sicilië dreigde zijn trainersloopbaan vervolgens echter in de kiem te smoren toen hij na zeven nederlagen op rij in eigen huis en een verrassende bekeruitschakeling door Spezia na nog geen drie maanden op straat werd gezet. Een jaar na zijn ontslag bij Palermo kreeg De Zerbi van Benevento een nieuwe kans om zich te bewijzen en ondanks dat het hem niet lukte om gli Stregoni in de Serie A te houden, oogstte hij veel lof met zijn aanvallende, op balbezit gerichte voetbal en zijn slimme transferzaken. In juni 2018 volgde na de degradatie van Benevento een aanstelling bij Sassuolo en De Zerbi heeft er in de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt om de selectie van de club naar zijn hand te zetten.

Trainer Roberto De Zerbi zwaait sinds twee jaar de scepter bij Sassuolo

Vanwege zijn goede werk bij Sassuolo valt de naam van De Zerbi ook in de rest van Europa steeds nadrukkelijker en hij werd in het verleden als eens vergeleken met Josep Guardiola, voor wie de Italiaan ook geen onbekende bleek: “De Zerbi een mini-Guardiola? Ik heb veel goede dingen gehoord over hem en zijn elftallen. Hij speelt proactief voetbal”, stelde de manager van Manchester City vorig jaar op een voetbalcongres in Italië. De Zerbi zelf prijst zich vooral gelukkig met de manier waarop hij bij Sassuolo te werk kan gaan: “Clubeigenaren vragen normaal gesproken om resultaten of om welk systeem je wil gaan gebruiken, Squinzi wilde echter vermaakt worden met goed voetbal. Ik denk dat we dat ook voor elkaar krijgen en ik ben er trots op dat ik me aan de belofte kan houden die ik hem die dag heb gedaan. Laat me duidelijk zijn, alle trainers werken toe naar een resultaat en het is onvermijdelijk dat we daarop worden beoordeeld. Ik ben er echter nog niet klaar voor om een slaaf van deze resultaten te worden, om mijn eigen waarden de deur uit te doen of om een sluiproute te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen”, vertelde hij eerder deze maand aan de Corriere della Sera.

‘Ik kan echt lastig zijn als het op voetbal aankomt’

Net als veel van zijn spelers wordt ook De Zerbi in verband gebracht met een stap hogerop en de oefenmeester had er dit jaar al voor kunnen kiezen om Sassuolo te verlaten. De Italiaan koos er vorige maand echter voor om zijn aflopende contract met een jaar te verlengen, waardoor hij het elftal ook volgend seizoen onder zijn hoede zal hebben. Een soortgelijk dienstverband als Sir Alex Ferguson, die 27 jaar de touwtjes in handen had bij Manchester United, kan hij zich voorlopig echter nog niet voorstellen: “Ik weet niet of ze me hier zo lang zullen tolereren! Ik kan echt lastig zijn als het op voetbal aankomt. Ik vraag iedereen om nooit zomaar ergens genoegen mee te nemen, maar om het werk op de eerste plaats te stellen, zelfs boven de familie. Mijn contractverlenging was niet bedoeld als een signaal aan wie dan ook, maar meer iets wat me blij maakt als ik ’s ochtends wakker word. Ik ben verliefd op dit team en het geeft me enorm veel plezier om met deze spelers samen te werken. Ik denk dat ik een coach ben met een aantal duidelijke ideeën, die boven alles sterk genoeg is om zich niet te laten beïnvloeden door kritiek. Ik probeer de spelers mee te krijgen in mijn ideeën, daar reageren ze positief op en dat is alles waar ik om vraag. Mijn baan is zinloos zonder passie.”

Voor aankomend seizoen zal de doelstelling zijn om opnieuw mee te strijden om Europees voetbal, al is dit ook afhankelijk van in hoeverre Sassuolo zijn selectie bij elkaar weet te houden of zelfs weet te versterken. Hoger gespannen verwachtingen zullen ook meer druk met zich meebrengen, waardoor Sassuolo zijn underdogpositie mogelijk kwijt zal raken. Volgens Walter Zenga, de huidige trainer van Cagliari, zal het zo’n vaart echter waarschijnlijk niet lopen. De oefenmeester hield met zijn ploeg een ruime week geleden een verdienstelijk 1-1 gelijkspel over aan een treffen met Sassuolo, dat de hele wedstrijd de bovenliggende partij was, uiteindelijk zelfs 77,3 procent van het balbezit had en door een doelpunt van João Pedro in de tweede helft alsnog niet de drie punten mee naar huis mocht nemen. Zenga denkt dat de huidige status die Sassuolo geniet perfect bij de club past: “Ik zou ze brutaal noemen. Bij Sassuolo kan een coach zijn ideeën zonder druk ontwikkelen: als ze Europees voetbal halen zijn ze blij, maar als dat niet lukt hebben ze het alsnog heel goed gedaan.”