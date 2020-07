Feyenoord prikt datum voor openen van de poorten van De Kuip

Feyenoord begint maandag 27 juli aan de voorbereiding op het seizoen 2020/21, zo maakt de Rotterdamse club zondag wereldkundig. De eerste groepstraining van het elftal van trainer Dick Advocaat begint om 11.30 uur en de oefensessie wordt rechtstreeks uitgezonden op het YouTube-kanaal van Feyenoord, zo klinkt het. Vanwege de coronamaatregelen zijn supporters niet welkom om de eerste training te bekijken op trainingscomplex 1908.

Via ander clubkanalen zal eveneens ruimschoots aandacht worden geschonken aan de eerste training in de voorbereiding op de nieuwe jaargang in de Eredivisie. De clubleiding van Feyenoord meldt in het statement voorts dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een openbare training op woensdag 5 augustus, al is nog niet helemaal zeker dat het plan doorgang kan vinden. Op korte termijn zal het bestuur van de Rotterdammers hier een definitief besluit over nemen. De ontwikkelingen rondom het coronacrisis worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Feyenoord opent het nieuwe Eredivisie-seizoen op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het eerste duel in de eigen Kuip staat gepland voor 20 september, als FC Twente op bezoek komt in Rotterdam-Zuid. Voor die tijd komt de formatie van Advocaat in vriendschappelijk verband uit tegen stadgenoot Sparta (9 augustus) en FC Twente (16 augustus). Vanwege de aanhoudende coronacrisis is bij deze wedstrijden maar een beperkt aantal toeschouwers toegestaan.