Wolverhampton bedenkt bizarre truc om Adama Traoré ongrijpbaar te maken

Adama Traoré is door zijn snelheid en kracht bij vlagen een ongrijpbare speler in de Premier League. The Sun onthult zondag dat men bij Wolverhampton Wanderers een truc heeft bedacht waardoor de 24-jarige vleugelspeler nog moeilijker te verdedigen is. Er wordt namelijk gesuggereerd dat de armen van Traoré worden ingesmeerd met babyolie, waardoor tegenstanders hem niet meer kunnen vastpakken.

Met totaal 6 doelpunten en 12 assists in 51 officiële wedstrijden is Traoré dit seizoen een steunpilaar in het elftal van Wolverhampton Wanderers, dat met 59 punten uit 37 wedstrijden de zesde plaats bezet in de Premier League en een ticket voor Europees voetbal voor het grijpen heeft. De afgelopen tijd werd de Spanjaard meer dan eens gelinkt aan een stap hogerop. Het viel oplettende televisiekijkers afgelopen maandag al op dat de medische staf tijdens het duel met Crystal Palace (2-0 zege) de armen van Traoré insmeerden.

“Het is iets dat we doen om Adama te beschermen. Hij is zo snel, dat verdedigers aan zijn arm trekken om te voorkomen dat hij langs hen komt. Dat zorgde ervoor dat zijn schouder tijdens de wedstrijden uit de kom ging. Door zijn armen met babyolie in te smeren, wordt het moeilijker voor tegenstanders om zijn arm vast te pakken en daarmee voorkomen we verdere schade”, zegt een Wolves insider tegenover de Engelse boulevardkrant.

In de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-2 nederlaag) in december raakte de schouder van Traoré voor het eerst uit de kom. Dat gebeurde daarna nog vier keer, waarvan het meest recent in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Sheffield United. De vleugelspeler speelde een tijdje met een brace, maar bij Wolverhampton Wanderers heeft men nu de truc met babyolie bedacht om te voorkomen dat verdedigers Traoré langer kunnen vastpakken.