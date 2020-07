‘Chelsea biedt 30 miljoen; Ziyech wacht mogelijk weerzien met plaaggeest’

Chelsea gaat mogelijk een volgende transferslag slaan in Spanje. De Londenaren hebben zich reeds versterkt met Hakim Ziyech en Timo Werner, terwijl the Blues ook worden gelinkt aan onder anderen Kai Havertz, Nicolás Tagliafico, Declan Rice en diverse keepers. Volgens AS heeft Chelsea inmiddels ook aangeklopt bij Getafe voor Marc Cucurella.

De 22-jarige middenvelder annex linksback speelde sinds vorig jaar zomer op huurbasis bij Getafe. De Spaanse club was dermate tevreden over de jonge kracht van Barcelona dat men onlangs de koopoptie van tien miljoen euro had gelicht. Cucurella tekende tot medio 2024 bij de nummer acht van LaLiga, maar de kans is aanwezig dat hij de club snel weer verlaat.

Chelsea heeft naar verluidt dertig miljoen euro over Cucurella. Bij Getafe speelt de Spanjaard voornamelijk als linkermiddenvelder, maar manager Frank Lampard weet dat de beoogde aanwinst ook goed kan functioneren als linksback. Mede door de veelzijdigheid en arbeidsethos van Cucurella maakt Chelsea werk van de transfer, zo klinkt het.

Waar Cucurella bij Barcelona was veroordeeld tot een bijrol, kon hij bij Getafe opbloeien. Onder trainer José Bordalás was hij verzekerd van een basisplek. Tot op heden is Cucurella tot 45 duels voor Getafe gekomen. Onder meer in de Europa League-wedstrijden tegen Ajax in februari maakte de middenvelder indruk met zijn harde werken, intercepties en dribbels.