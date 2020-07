‘Ik vertrok omdat ze geen 200.000 euro extra per jaar wilden betalen’

Jérémy Mathieu is met voetbalpensioen. De 36-jarige oud-verdediger kon niet voldoende herstellen van een zware blessure, waardoor zijn periode bij Sporting Portugal ten einde is gekomen. In gesprek met het clubkanaal van Sporting blikt de Fransman terug op zijn carrière. Ook zijn transfer van Valencia naar Barcelona in 2014 komt ter sprake.

De voormalig centrumverdediger verkaste medio 2014 voor circa twintig miljoen euro naar het Camp Nou. Mathieu zegt dat hij graag bij Valencia was gebleven, maar dat de club niet wilde meewerken. "Ik wilde niet naar Barcelona, maar ik vertrok bij Valencia vanwege de president. Na het bod van Barcelona stuurde ik Valencia het contractvoorstel dat ik voor ogen had."

"Ik zei dat ik zou blijven als ze akkoord gingen met mijn voorwaarden. Ze zeiden dat ze dit niet konden doen. Ik vertrok naar Barcelona omdat ze me geen 200.000 euro extra per seizoen wilden betalen", aldus Mathieu. Veel fans van Barcelona waren verbaasd door de komst van de oud-stopper. Mathieu zelf erkent dat hij ook twijfels had bij de overstap.

"Ik was een beetje bang om naar Barcelona te gaan, ik dacht dat ik niet goed genoeg was", vertelt Mathieu, die trots is op wat hij heeft bereikt bij de Catalaanse topclub. Hij speelde in totaal 91 wedstrijden voor Barcelona en won met de grootmacht onder meer de Champions League en twee landstitels. In de zomer van 2017 verkaste hij naar Sporting.

"Mijn eerste jaar bij Barcelona was spectaculair", aldus Mathieu, die opgetogen was dat hij met wereldsterren als Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Neymar en Luis Suárez een kleedkamer mocht delen. "Ze (media en fans, red.) zeggen dat ik niet veel speelde bij Barcelona, maar ik heb in 56 procent van de wedstrijden meegedaan. Ik won ook iedere prijs die er was."