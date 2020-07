Persona non grata staat na breuk voor transfer naar de Eredivisie

Sebastian Polter lijkt op weg naar de Eredivisie. Fortuna Sittard is in gesprek met de transfervrije spits, zo bevestigt technisch manager Sjors Ultee tegenover De Limburger. De 29-jarige aanvaller, tot voor kort actief bij 1. FC Union Berlin, was zaterdag al aanwezig op de tribune bij het gewonnen duel met FC Dordrecht (2-1).

Fortuna was al enige tijd op zoek naar een nieuwe centrumspits en lijkt met de Duitser beet te hebben. Polter kwam afgelopen seizoen negatief in het nieuws door zijn voormalig werkgever. Union Berlin meldde eind mei dat Polter per direct geen minuten meer zou maken voor de Bundesliga-club. De aanvaller zou wel tot eind juni mee blijven trainen bij de Berlijnse club.

"Het is een kernwaarde van Union Berlin dat wij een solide, hechte gemeenschap moeten vormen waarin we voor elkaar en de club opkomen. Sebastian is de enige werknemer van de selectie en staf die hier helaas niet aan meewerkt. Dit vinden wij onbegrijpelijk en extreem teleurstellend", liet voorzitter Dirk Zingler weten. Volgens Duitse media zou Polter tijdens de coronacrisis geweigerd hebben salaris in te leveren, maar de spits bestrijdt deze lezing. Ook werd er gesuggereerd dat de voormalig jeugdinternational van Duitsland bepaalde coronamaatregelen had genegeerd.

Polter was eerder actief voor VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz en Queens Park Rangers. Na een huurperiode in het seizoen 2014/15 bij Union Berlin streek de aanvaller in januari 2017 voor de tweede keer neer bij de Duitse club. Hij kwam tot 104 duels, 48 goals en 16 assists voor die Eisernen. Polter had onder meer een belangrijk aandeel in de promotie van de club naar de Bundesliga in 2019.