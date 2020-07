Turks icoon draagt aanvoerderschap over aan 8391 dagen jonger talent

Er kwam zaterdagavond een einde aan het tijdperk van Emre Belözoglu. De 39-jarige Turkse middenvelder speelde op de laatste speeldag van het seizoen namens Fenerbahçe tegen Rizespor (3-1 overwinning) zijn laatste wedstrijd als profvoetballer en nam afscheid in stijl. Belözoglu bracht de grootmacht uit Istanbul in de eerste helft op voorsprong vanaf de strafschopstip en kreeg in de 65ste minuut een publiekswissel in een nagenoeg leeg Sükrü Saracoglu Stadion, vlak nadat Garry Rodrigues de 2-1 op het scorebord had gebracht. Het kind van aartsrivaal Galatasaray zorgde bij zijn wissel voor kippenvel met een symbolische ingeving.

Nadat scheidsrechter Halis Özkahya het spel had onderbroken vanwege een overtreding op Rizespor-verdediger Ivanildo Fernandes, ging het wisselbord van vierde man Direnc Tonusluoglu omhoog met het rugnummer vijf van Belözoglu. De aanvoerder van Fenerbahçe beende richting de zijlijn om plaats te maken voor invaller Miha Zajc, maar maakte plots in de middencirkel rechtsomkeert. Belözoglu liep op de 8391 dagen jongere Ömer Faruk Beyaz af en droeg het aanvoerderschap van Fenerbahçe over aan het zestienjarige toptalent, dat op de nummer tien-positie het vertrouwen had gekregen van trainer Tahir Karapinar en pas zijn zesde wedstrijd in de hoofdmacht van de Gele Kanaries speelde.

Faruk Beyaz verklaarde na afloop tegenover Sporx verrast te zijn door de geste van Belözoglu. "Emre is een grote speler, die overal grote successen heeft gevierd. Een geweldige speler voor Fenerbahçe. Het is een enorme eer om een voetbalveld met hem te delen. Ik was blij toen hij mij de aanvoerdersband gaf, maar ik had er niet op gerekend. Het was niet iets dat van tevoren was afgesproken: het gebeurde spontaan in de wedstrijd", aldus Faruk Beyaz, die samen met onder anderen Ferdi Kadioglu (20) en Allahyar Sayyadmanesh (19) deel uitmaakte van een piepjonge voorhoede van Fenerbahçe. De 3-1 zege op laagvlieger Rizespor betekende voor Fenerbahçe een enigszins hoopgevend einde van een verder teleurstellend seizoen, waarin een zevende plaats het hoogst haalbare bleek.

Türkiye’nin gelmis geçmis en iyi oyuncularindan biridir Emre Belözoglu. pic.twitter.com/iMwDf6UnlT — Baris (@baris_oruc) July 25, 2020

De club van Kadiköy zal volgend jaar gebrand zijn op eerherstel, maar moet voor nu verder zonder zijn geestelijk leider. Belözoglu had vooraf al aangekondigd Fenerbahçe voor het laatst te dienen, maar was na afloop nog bijna van gedachten veranderd. "Nadat de wedstrijd was afgelopen liep ik eerst naar binnen om mijn moeder te bellen. Ik had haar zegen nodig", vertelt hij na afloop live op de Turkse televisie. "Ik dank God duizendmaal voor de dromen die ik als kind had en tijdens mijn carrière waarheid zijn geworden. Ik zal de komende dag, misschien twee dagen, de tijd nemen om na te denken over de volgende stap in mijn leven. Ik zal dan met een statement komen."

Met het afscheid van Belözoglu heeft nu ook het laatste lid van de legendarische selectie van Turkije die op het WK van 2002 een bronzen medaille won, zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. Belözoglu was 21 toen hij door toenmalig bondscoach Senol Günes als basisspeler werd meegenomen naar Zuid-Korea en Japan. De middenvelder moest het achtste finale-duel met Japan aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing, maar kwam verder in iedere wedstrijd vanaf het begin in actie. Belözoglu was ondanks zijn jonge leeftijd toen al een grote meneer in Turkije. Hij debuteerde in het seizoen 1996/97 op zestienjarige leeftijd voor zijn jeugdliefde Galatasaray en won met Cim Bom viermaal de landstitel, twee keer het bekertoernooi, de Turkse Super Cup én de UEFA Cup, voordat hij in 2001 een droomtransfer naar Internazionale maakte.

Belözoglu speelde in vier seizoenen tijd uiteindelijk 115 wedstrijden voor de Italiaanse grootmacht en was daarin goed voor 5 doelpunten en 8 assists. Zijn hoogtepunt bij Inter beleefde hij in het seizoen 2002/03: Belözoglu bereikte onder meer de halve finales van de Champions League met i Nerazzurri en werd zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Hij koestert zelf warme herinneringen aan zijn periode in Milaan, maar vertrok na een teleurstellend laatste jaar, waarin hij regelmatig werd teruggeworpen door blessures, uiteindelijk via de achterdeur naar Newcastle United. Bij the Magpies beleefde Belözoglu drie frustrerende seizoenen. Hoewel zijn talent niet ter discussie stond, had hij moeite om te aarden in het noordoosten van Engeland en raakte hij in opspraak vanwege vermeend racisme in een wedstrijd tegen Everton. Joseph Yobo, Tim Howard, Joleon Lescott betichtten Belözoglu van racisme, al werd de 101-voudig international van Turkije nooit schuldig bevonden.

Aan het einde van het seizoen 2007/08 zorgde Belözoglu voor nog meer controverse, door Newcastle United te verlaten voor een avontuur bij nota bene Fenerbahçe. Hij zette met die transfer kwaad bloed bij de supporters van Galatasaray, maar verklaarde zelf altijd supporter van Fenerbahçe te zijn geweest. Belözoglu beleefde een moeizaam debuutjaar in Kadikoy, maar gooide erna alle schroom van zich af en gidste Fener in 2011 en 2014 uiteindelijk naar het kampioenschap. Belözoglu hervond zijn topvorm bij Fenerbahçe, maar zijn temperament zat hem tegelijkertijd meer dan eens dwars. Zo liet hij zich eens in de stadsderby tegen Galatasaray opzichtig provoceren door Felipe Melo, terwijl Belözoglu door Trabzonspor-middenvelder Didier Zokora opzettelijk in het kruis werd getrapt, nadat hij de Ivoriaan in een eerdere wedstrijd een 'fucking nigger' had genoemd.

In het seizoen 2012/13 speelde Belözoglu overigens slechts twaalf wedstrijden voor Fenerbahçe: in de eerste seizoenshelft had hij met de ziel onder zijn arm rondgelopen bij Atlético Madrid, dat hem medio 2012 juist had opgepikt bij Fenerbahçe. Hij stond uiteindelijk tot de zomer van 2015 onder contract in het Sükrü Saracoglu Stadion en stapte daarna over naar Istanbul Basaksehir. Na vier seizoenen die club gediend te hebben, kondigde Belözoglu aan het einde van het seizoen 2018/19 zijn voetbalpensioen af. Fenerbahçe wist het icoon er echter toch van te overtuigen om voor een derde maal terug te keren op het oude nest. Belözoglu slaagde er dit seizoen nog incidenteel in om een glimp van zijn klasse tentoon te spreiden en volbracht zaterdagavond tegen Rizespor zijn laatste kunstje.

Hij benadrukt dat Fenerbahçe altijd zijn club is geweest, ondanks zijn doorbraak in het shirt van Galatasaray en uitstapjes bij andere clubs. "Ik heb de gelukkigste dagen uit mijn leven bij deze club gekend. Ik ben een mens en heb fouten gemaakt in mijn carrière, grote fouten. Maar God kent mijn hart als geen ander en weet dat ik nooit iemand moedwillig kwaad heb gedaan. Ik heb fouten gemaakt, maar het is het leven dat ik geleid heb. Ik geef iedereen mijn zegen en ik hoop dat de mensen mij hun zegen willen geven", aldus Belözoglu, die in zijn 24-jarige profbestaan uiteindelijk 716 officiële wedstrijden speelde en 17 hoofdprijzen won.