Bizarre avond voor Sassuolo met ongekend aantal afgekeurde doelpunten

Napoli heeft zaterdagavond op opmerkelijke wijze gewonnen van Sassuolo in de Serie A. De nummer zeven van Italië klopte de nummer acht met 2-0, door treffers van Elseid Hysaj en Allan. Het was een frustrerende avond voor Sassuolo, dat liefst vier doelpunten afgekeurd zag worden na inmenging van de VAR. Voor beide ploegen stond weinig op het spel; Napoli kan nog wel twee plekken stijgen, maar weet zich door het winnen van de Coppa Italia al verzekerd van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd geldig verklaard en viel in de achtste minuut. De mee opgekomen linksback Hysaj trok vanaf de linkerflank naar binnen, werd amper lastiggevallen en trof doel met een hard en laag schot in de rechterhoek, circa achttien meter van het doel. Vervolgens werden twee doelpunten van Filip Djuricic afgekeurd. Eerst stond de ex-aanvaller van sc Heerenveen buitenspel toen hij met de teen afrondde en vervolgens werd een treffer geannuleerd vanwege buitenspel van Hamed Traoré in de aanloop naar de goal.

Een werkelijk absurde avond in Napels. Hoe staat SSC Napoli met 1-0 voor ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 25 juli 2020

Kort na de pauze dacht Sassuolo voor de derde keer op gelijke hoogte te komen, maar opnieuw ging het feest niet door. Francesco Caputo schoot raak in de rechterhoek, maar zou in buitenspelpositie bediend zijn. Tot slot werd ook buitenspel geconstateerd bij Caputo voordat ploeggenoot Domenico Berardi de bal beheerst in de linkerhoek plaatste. Sassuolo speelde een sterke wedstrijd en was de bovenliggende partij; de bezoekers beklaagden zich niet over de afgekeurde goals en bleven op zoek naar de gelijkmaker.

Het was echter Napoli dat daarna dicht bij een treffer kwam, toen Matteo Politano vier minuten voor het einde van de wedstrijd de paal trof. De wedstrijd leek in 1-0 te eindigen, maar in de blessuretijd verdubbelde Allan de marge voor Napoli. De Braziliaan werd buiten het strafschopgebied bediend door Allan en plaatste de bal diagonaal in de linkerhoek, met een uitdraaiend schot met de binnenkant van de rechtervoet.