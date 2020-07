Aston Villa werkt aan onverwachte dubbelslag bij Vitesse en Feyenoord

Aston Villa werkt aan de komst van twee talenten uit Nederland. De huidige nummer zeventien van de Premier League probeert de zestienjarige Lamare Bogarde over te nemen van Feyenoord, terwijl leeftijdsgenoot Sil Swinkels de overstap lijkt te gaan maken van Vitesse naar de club uit Birmingham. The Athletic maakt melding van de belangstelling uit Engeland voor de twee talenten.

Eerder deze week berichtte fankanaal KuipTalk van Feyenoord dat Bogarde op weg was naar een nog onbekende Engelse club. De jonge verdedigende middenvelder van Feyenoord Onder-17 werd in verband gebracht met Arsenal en Tottenham Hotspur, terwijl ook clubs als Borussia Dortmund, Schalke '04, Juventus en AC Milan belangstelling zouden hebben getoond. Een overstap naar Aston Villa zou daarom vrij verrassend zijn. Feyenoord wilde Bogarde graag vastleggen, maar beide partijen kwamen er niet uit na maandenlange onderhandelingen.

De overstap van Swinkels lijkt al nagenoeg zeker. De Gelderlander maakte eerder op de zaterdag al melding van de overstap van de verdediger uit Sint-Oedenrode. Swinkels, tweevoudig international van Oranje Onder-15, begon het afgelopen seizoen bij de Onder-16 van Vitesse en werd halverwege doorgeschoven naar de Onder-17. Zijn transfer is 'uitzonderlijk', aldus de krant: de afgelopen jaren is geen enkele jeugdspeler van Vitesse rechtstreeks naar een buitenlandse club vertrokken.

Aangezien Bogarde en Swinkels geen contract hebben bij hun club, zou Aston Villa slechts een opleidingsvergoeding hoeven te betalen. Als het lukt, halen the Villans twee spelers binnen die nagenoeg even oud zijn. Bogarde werd op 5 januari 2004 geboren; Swinkels zag één dag later het levenslicht. Bogarde is de neef van oud-international Winston Bogarde en van TSG Hoffenheim-talent Melayro Bogarde.