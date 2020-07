Romelu Lukaku dolt met Genoa en zit Ronaldo Lima op de hielen

Internazionale maakt na zaterdagavond nog altijd een minieme kans op de landstitel. De ploeg van trainer Antonio Conte rekende in een weinig sprankelende wedstrijd met 0-3 af met Genoa en klimt daardoor naar de tweede plek. Romelu Lukaku maakte indruk door twee van de drie doelpunten te maken. De Belg staat in zijn eerste seizoen voor Inter nu op 23 doelpunten en hoeft alleen Ronaldo en Stefan Nyers nog voor zich te dulden, die tot respectievelijk 25 en 26 goals kwamen in hun eerste jaar in het Giuseppe Meazza.

Inter had in de eerste helft duidelijk het initiatief in de wedstrijd en had in verdedigend opzicht nauwelijks iets te duchten van Genoa. De Milanezen speelden zeker niet sprankelend, maar doken mondjesmaat gevaarlijk op voor het doel van de tegenstander. Goede schietkansen voor Marcelo Brozovic en Christian Eriksen misten het doel, maar Lukaku maakte het na ruim een half uur wél af. De Belgische spits liep slim uit de rug van verdediger Cristian Zapata en kon zo van dichtbij raakkoppen uit een goede voorzet van Cristiano Biraghi: 0-1.

De enige keer dat Genoa gevaarlijk werd was op slag van rust, toen Filip Jagiello een vrije trap rakelings naast het doel van Samir Handanovic krulde, wiens muur totaal verkeerd opgesteld leek te staan. Jagiello mocht die vrije trap overigens nemen, omdat specialist Lasse Schöne pas in de tweede helft zijn opwachting zou maken en dus nog niet op het veld stond.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld: Internazionale liet kwalitatief minder voetbal zien en zag Genoa stukje bij beetje dichter bij het eigen doel komen. Enorme kansen leverde dat niet op, al had linksback Domenico Criscito beter kunnen omspringen met een schot dat nu wild over ging. Net toen Inter zwaarder onder druk leek te staan, sloegen de bezoekers toe op de counter. Victor Moses haalde op de rechterflank de achterlijn en bediende invaller Alexis Sánchez, die koud in het veld zijn voet tegen de halfhoge bal zette: 0-2.

In de blessuretijd tekende Lukaku met een knappe individuele actie voor het slotakkoord. De aanvaller passeerde zijn eerste tegenstander met een schaar, kapte daarna nog naar zijn linkerbeen en kon vervolgens rustig binnen schuiven: 0-3.