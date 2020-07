Vitesse maakt coronabesmetting van aanvaller bekend

Hilary Gong is positief getest op het coronavirus, zo maakt zijn club Vitesse zaterdagavond bekend via de clubkanalen. De aanvaller keerde deze week terug uit zijn geboorteland Nigeria en werd bij terugkomst in Nederland meteen getest. Omdat hij niet in contact is geweest met andere ploeggenoten of werknemers van Vitesse, kan de voorbereiding van de club doorgaan als gepland. Het nieuws volgt ADO Den Haag en AZ al melding maakten van positieve tests.

De 21-jarige Gong speelde afgelopen seizoen enkel 25 minuten in de allereerste competitiewedstrijd tegen Ajax (2-2) op 3 augustus. Hij liep vervolgens een ernstige knieblessure op die Gong de rest van het seizoen uit de roulatie hield. De jongeling, twee jaar geleden voor circa twee miljoen euro overgekomen van AS Trencín, had gehoopt deze zomer te kunnen meedraaien in de voorbereiding. Die plannen worden nu deels verstoord.

Gong werd bij terugkomst uit zijn geboorteland direct getest en ging volgens afspraak in afwachting van het testresultaat in thuisquarantaine. Daardoor was er geen contact met stafleden, spelers en andere medewerkers van de club. Vitesse staat in contact met Gong en volgt de situatie nauwgezet, zo schrijft de club. De oefenwedstrijd tegen FC Volendam van zondag kan doorgang vinden.

De club laat weten dat stafleden, spelers en andere betrokkenen rondom het eerste elftal wekelijks preventief worden getest. De meest recente test vond zaterdagochtend plaats; alle geteste personen bleken niet geïnfecteerd. Vrijdag meldde AZ dat een speler van Jong AZ een positieve test heeft afgelegd. ADO liet dinsdag weten dat twee personen binnen de club positief zijn getest op het coronavirus; het ging daarbij om een speler en een medewerker.