Rodrygo (19): ‘Modric kon niet geloven hoe jong mijn vader is’

Rodrygo dwingt steeds meer speelminuten af bij Real Madrid. De negentienjarige aanvaller kwam in zes van de laatste zeven competitiewedstrijden in actie, waarvan driemaal als basisklant. Een van de spelers die Rodrygo na zijn komst in de zomer van 2019 hielp om te aarden in het Santiago Bernabéu, was Luka Modric: de jongeling heeft een goede relatie met zijn vijftien jaar oudere ploeggenoot.

Rodrygo en Modric hebben vooral lol om de leeftijd van Eric Batista de Goes, de vader van de buitenspeler. Donderdag vierde de vader van Rodrygo, zelf ook profvoetballer geweest in Brazilië, zijn 36ste verjaardag. "Toen Modric erachter kwam dat mijn vader pas 35 was, kon hij dat niet geloven. Hij zei daarna dat ik hem te respecteren heb, omdat hij oud genoeg is om mijn vader te zijn. Sindsdien noemt hij me 'zoon' en noem ik hem 'papa'", lacht Rodrygo tijdens een livestream voor zijn volgers op sociale media.

In de vraag-en-antwoordsessie wordt Rodrygo, die voor 45 miljoen euro overkwam van Santos en sindsdien negentien competitiewedstrijden speelde, ook gevraagd of hij een bepaald bijgeloof heeft. "Ik doe altijd eerst mijn rechterschoen aan en eerst mijn rechterscheenbeschermer om", vertelt hij. "Als ik het veld op loop, zet ik altijd de eerste stap met mijn rechtervoet. Ik ga nooit op de lijnen staan. Meer zal ik niet zeggen, want het is een beetje absurd."

Tot slot vertelt Rodrygo vereerd te zijn om zich ploeggenoot van Eden Hazard te mogen noemen. Beide aanvallers spelen het liefst als linksbuiten, maar Rodrygo is dolblij met de aanwezigheid van de concurrent. "Het is een droom om met hem op het veld te staan. Hij is een van mijn idolen. Hij is zo goed; het is een eer om met hem te spelen." Hazard was een groot gedeelte van het seizoen geblesseerd, maar anderhalve week geleden stonden beide spelers samen in de basis tegen Villarreal (2-1 zege): Hazard als linksbuiten en Rodrygo op de rechterflank.