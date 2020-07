Burak Yilmaz hangt vuile was buiten: ‘Sneijder had nooit geldproblemen’

Burak Yilmaz heeft zijn naderende transfer naar Lille OSC bevestigd. De spits van Besiktas ontbreekt zaterdagavond in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, uit tegen Gençlerbirligi. In gesprek met TRT Spor verdedigt Yilmaz zich richting kritische supporters van zijn club, die zich afvragen waarom hij niet meedoet in de laatste wedstrijd en die hem zijn vertrek kwalijk nemen. Yilmaz maakt bekend dat hij, evenals meerdere teamgenoten, geruime tijd geen salaris kreeg uitgekeerd van de club.

Woensdag schreef France Football over de pogingen van Lille om Yilmaz binnen te halen en vervolgens kreeg de transfer snel beslag. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar Besiktas kan de transfersom goed gebruiken. Mede door de gevolgen van de coronacrisis is de club in zwaar weer beland. Yilmaz vertelt echter dat hij ook vóór het uitbreken van de crisis niet uitbetaald kreeg; met zijn salaris van ongeveer tweeënhalf miljoen euro op jaarbasis drukt de routinier van 35 jaar zwaar op de begroting. "Lille kwam met een aanbieding. We zijn met de clubleiding van Besiktas om de tafel gegaan. De club zit in een heel lastige situatie", erkent hij. Yilmaz betitelt zijn transfer als een 'gezamenlijk besluit'.

Burak Yilmaz (35) staat voor eerste avontuur in Europese topcompetitie

"De club kon mijn contract niet meer betalen", legt de aanvaller uit. Zodoende heeft ook Besiktas volgens Yilmaz baat bij zijn vertrek. "Hoe zeer ik ook zou hebben ingeleverd: ik had de club niet kunnen helpen. Ik ben een jaar lang amper uitbetaald, net als mijn medespelers. Ik heb nooit een probleem gehad met de club. Ik heb het nooit over geld gehad met Fikret Orman (voorzitter tot september 2019, red.) of met Ahmet Nur Çebi (huidige voorzitter). Ik heb heel lang doorgespeeld zonder betaald te krijgen." Yilmaz, die in januari 2019 voor 1,4 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, zegt 'niet teleurgesteld' te zijn door Besiktas. "Ons afscheid was zelfs emotioneel. Zoals ik zei: de club kon mijn contract niet betalen, ondanks dat ik wilde inleveren."

Volgens de 59-voudig international heerst in Turkije een dubbele standaard: buitenlandse spelers worden 'gewoon' uitbetaald, terwijl de contracten van Turkse voetballers niet altijd worden gerespecteerd. Tegelijkertijd worden Turkse spelers door supporters in het land kritischer beoordeeld als het aankomt op geldkwesties, denkt hij: "Ik heb gespeeld met Fernando Muslera, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Alex, Atiba Hutchinson... Ik heb nooit gezien dat de buitenlandse spelers problemen met het salaris hadden." Dat klopt overigens niet helemaal. Zo werd in oktober 2014 bekend dat Sneijder drie maanden salaris tegoed had, ofwel een miljoen euro. Die achterstallige betaling werd kort daarna alsnog verricht, maar in 2017 zei Sneijder opnieuw nog 'heel veel geld' tegoed te hebben van de club. Tussen 2013 en 2016 waren Sneijder en Yilmaz ploeggenoten bij Galatasaray.

Yilmaz lijkt de grote clubs in Turkije van hypocrisie te beschuldigen. Hij merkt op dat de topclubs de afgelopen weken hebben geprobeerd een regelwijziging te voorkomen die ervoor zorgt dat clubs vanaf het seizoen 2020/21 nog maar tien buitenlandse spelers onder contract mogen hebben. Hij lijkt erop te doelen dat topclubs graag buitenlandse spelers onder contract hebben én ze uitbetalen, ondanks dat ze gemiddeld meer verdienen dan Turkse spelers. "Als er een aanpassing wordt gedaan aan het aantal buitenlandse spelers dat een club mag hebben, is iedereen erop tegen. Ik ben het met niemand eens", zegt Yilmaz. De arbitragecommissie van de Turkse voetbalbond wees deze week een hoger beroep af van negen clubs, waaronder Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en de kersverse landskampioen Istanbul Basaksehir. Op dit moment mogen clubs veertien buitenlandse spelers in de selectie hebben, maar dat lijken er dus tien te worden.

"Turkse spelers hebben lange tijd geen salaris gekregen. Ze maakten er geen probleem van. Maar buitenlandse spelers die tijdens de pandemie niet werden doorbetaald hebben ons verlaten", stelt Yilmaz. "Ze zijn gewoon weggegaan. Hen gebeurt niets. Maar Turkse spelers worden uit de selectie gezet als ze naar de voetbalbond stappen om hun salaris te claimen. Dan worden ze als verraders bestempeld. Als je het aantal toegestane buitenlandse spelers gaat inperken, dan gaan Turkse spelers om meer salaris vragen. Sommigen vragen zes, acht of tien miljoen euro. Is dat dan de fout van de spelers? Dat is een bestuurlijke fout." Dat Yilmaz er zaterdag vanaf 20.00 uur niet bij is tegen Gençlerbirligi, en dus zijn laatste wedstrijd voor Besiktas al heeft gespeeld, vindt hij niet meer dan logisch. "Nergens ter wereld gaat een speler wedstrijden spelen als de transfer al is afgerond. Lille staat het niet toe. Anders had ik graag met mijn ploeggenoten op het veld gestaan."