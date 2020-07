Barcelona moet ‘beste speler van seizoen’ mogelijk missen in restant CL

Barcelona kan in augustus tijdens de ontknoping van de Champions League mogelijk niet beschikken over Marc-André ter Stegen, zo meldt AS. De 28-jarige doelman, die door lezers van Marca werd verkozen tot beste speler van Barça dit seizoen, kampt met een slepende knieblessure en moet waarschijnlijk geopereerd worden om van de klachten af te komen. De vraag is nu vooral of Barcelona en Ter Stegen besluiten om de operatie uit te stellen tot na dit seizoen.

Ter Stegen heeft al langere tijd klachten aan de patellapees in zijn knie, een kwetsuur die operatief moet worden verholpen. De Duitse goalie kan in principe spelen met de blessure, maar loopt dan het risico dat de klachten verergeren. Indien overgegaan wordt tot een operatie, dan zal Ter Stegen een revalidatieperiode van drie tot vier maanden tegemoet gaan. De blessureperikelen leiden dan ook tot een intern debat bij Barcelona: wat is het beste moment om over te gaan tot operatie?

Wat daarbij van belang is, is dat Barcelona over precies twee weken begint aan de hervatting van de Champions League. De Catalanen ontvangen op 8 augustus in eigen huis Napoli, nadat de heenwedstrijd vijf maanden geleden in Italië in 1-1 eindigde. Mocht Barcelona doorstoten naar de kwartfinale, dan stuit de ploeg van trainer Quique Sétien op de winnaar van de confrontatie tussen Chelsea en Bayern München.

Er zal Barcelona veel aan gelegen zijn om met Ter Stegen als doelman het miljardenbal te hervatten. Voor de Catalanen eindigde het seizoen in Spanje met de tweede plek in LaLiga in mineur, maar Ter Stegen kende persoonlijk een ijzersterk seizoen. De ex-keeper van Borussia Mönchengladbach werd door de bezoekers van de website van Marca uitgeroepen tot beste speler van Barcelona, voor Lionel Messi en Riqui Puig.