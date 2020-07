‘Dat ik van PSG naar TOP Oss ging, heeft nooit echt in mijn hoofd gezeten’

Het kan heel snel verkeren in de voetballerij. Als iemand dat weet, is het wel Levi Opdam. De 24-jarige vleugelverdediger werd in januari 2019 na twee maanden clubloos te zijn geweest plotseling opgepikt door Paris Saint-Germain, verliet de Franse grootmacht na een halfjaar om bij TOP Oss aan de slag te gaan en zoekt nu alweer een tijdje naar een nieuwe werkgever nadat het dienstverband bij de Brabantse club niet opleverde wat beide partijen ervan verwacht hadden. Opdam houdt nu voorlopig zijn conditie op peil bij De Graafschap en hoopt spoedig een nieuw hoofdstuk te kunnen toevoegen aan zijn voorlopig opmerkelijke carrière.

Door Chris Meijer

Er is in het voetbal haast geen groter contrast mogelijk dan dat tussen PSG en TOP Oss. Van het hypermoderne trainingscomplex in het ten noordwesten van Parijs gelegen Poissy, waar wereldsterren als Neymar en Kylian Mbappé rondlopen, naar trainen op het enigszins versleten kunstgrasveld van het Frans Heesen Stadion. Opdam haalt uitermate nuchter de schouders op. Ja, hij snapt best dat mensen met gefronste wenkbrauwen zijn carrière volgen. Maar zelf heeft hij geen enkele moeite met zijn pad door de voetbalwereld. Opdam doorliep de jeugdopleiding van AZ, speelde twee wedstrijden in de hoofdmacht en kwam namens het beloftenteam en tijdens een huurperiode Go Ahead Eagles in actie in de Keuken Kampioen Divisie, alvorens zijn contract in Alkmaar in oktober 2018 werd ontbonden. De verrassing was dan ook groot toen Opdam twee maanden later plotseling gepresenteerd werd bij PSG.

Opdam in een van zijn twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van AZ, tegen Vitesse.

Leeroy Echteld was een halfjaar eerder aangesteld als eindverantwoordelijke bij het tweede elftal van PSG en kende Opdam nog van zijn tijd als jeugd- en assistent-trainer bij AZ. Toen Bert van Dun, de zaakwaarnemer van Opdam, ter ore kwam dat Echteld in januari met een spelerstekort kampte, stuurde hij de trainer van PSG B een berichtje. Voor Opdam het wist, stapte hij op de trein met als bestemming Parijs. “Een verrassing, tja”, zo haalt Opdam andermaal de schouders op als zijn overstap naar PSG ter sprake komt. “Toen ik het te horen kreeg, dacht ik gewoon: leuk, ik heb weer een club. Dat iemand interesse heeft, is altijd fijn. Dat was eigenlijk niet echt anders.”

“AZ is ook een redelijk grote club in Nederland, dat kan je qua faciliteiten wel een beetje vergelijken met PSG. Ik werd goed ontvangen, alles werd geregeld. Ik had ook iemand die me overal bij hielp, hij regelde alles voor me. Hij sprak goed Engels en in Frankrijk is dat niet overal het geval, waardoor hij me hielp met mijn huis en dat soort dingen”, gaat Opdam verder. Dat hij een halfjaar rondliep op hetzelfde trainingscomplex als de wereldsterren van PSG, bestempelt hij als een bijzondere ervaring. “Ik zag die jongens wel op het trainingscomplex, maar ik heb nooit meegetraind. Het is natuurlijk leuk om te zien dat je bij dezelfde club voetbalt en hetzelfde tenue aan hebt als bijvoorbeeld Neymar en Kylian Mbappé. Ik heb genoten bij PSG, dat was een mooi jaar. Een hele nieuwe ervaring, het wonen en voetballen in Parijs is sowieso al mooi. Het was een hele andere wereld.”

Het tweede elftal had bij PSG echter een lastige positie. Thiago Motta, destijds trainer van de Onder-19, wilde met een vast team werken en stond daardoor nauwelijks spelers af. “Het is eigenlijk hetzelfde als bij ieder tweede elftal”, reageert Opdam. “Ik heb redelijk wat wedstrijden gespeeld, dus ik heb er nooit moeite mee gehad. Het is een andere competitie, je speelt tegen topamateurs en andere tweede elftallen. Het niveau lag hoog en het heeft me meer volwassen gemaakt. De speelstijl was heel anders, mijn teamgenoten spraken niet zo goed Engels. Ik moest een beetje Frans leren en zien te communiceren. Het scheelde dat we een Nederlandse trainer hadden, hij verwachtte bij PSG hetzelfde als wat ik in Nederland deed.” PSG besloot na het eerste halfjaar van Opdam de stekker uit het tweede elftal te trekken, waardoor het plan om een langer verblijf in Parijs af te dwingen voor hem in rook opging.

‘Er werd voor zestig miljoen verkocht, maar AZ pakt het tien keer beter aan’

Voetbalzone sprak eerder met Leeroy Echteld over zijn tijd als trainer van PSG B. Lees artikel

Een illusie armer, maar een ervaring rijker keerde Opdam weer terug in Nederland. Dat hij vervolgens opdook bij TOP Oss, zorgde voor de nodige media-aandacht. Opdam snapt wel dat mensen het verrassend vonden dat hij met een amateurcontract aan de slag ging in de krochten van de Keuken Kampioen Divisie. “Natuurlijk is er haast geen groter contrast mogelijk dan PSG en TOP Oss, maar hoe andere mensen er naar kijken, heb ik er nooit naar gekeken. Ik probeer gewoon overal mijn ding te doen. Dat ik van PSG naar TOP Oss ging, heeft nooit echt in mijn hoofd gezeten. Ik heb niet echt over die stap nagedacht, ik had zoiets van: ik heb een nieuwe club, daar moet ik mijn best doen in de wedstrijden en op de trainingen. Dat bij PSG alles op en top geregeld was en bij TOP Oss wat minder.. Ach, tja. Zo was het nu eenmaal. Daar heb ik geen moeite mee gehad. Ik was blij dat ik weer aan de gang kon, een clubje had en wilde gewoon weer lekker voetballen bij een Keuken Kampioen Divisie-club in Nederland, om me te kunnen laten zien.”

Van het ‘lekker voetballen’ kwam het in Oss niet volledig zoals hij het zelfs aanvankelijk gehoopt had. Na zeven wedstrijden te hebben gespeeld, kwam Opdam na een blessure op de reservebank terecht. Ondanks zijn reserverol kwam het als een grote verrassing dat TOP Oss hem in januari meedeelde dat hij moest vertrekken, waarmee naar later bleek ruimte gemaakt werd voor de komst van Henk Dijkhuizen. “Daar baalde ik wel van. Niet eens dat ik een nieuwe club moest zoeken, maar dat ik ineens weg moest bij TOP Oss. Dat had ik niet verwacht en was niet lekker. Ze hadden het ook voor de kerstvakantie kunnen zeggen. Dan had ik meer tijd gehad om een nieuwe club te vinden”, verzucht hij. Daarmee was Opdam terug in de situatie waarin hij voor zijn dienstverband bij PSG zat, maar in misschien nog wel een lastigere periode om een club te vinden.

Uiteindelijk speelde Opdam voor TOP Oss acht officiële wedstrijden.

In de eerste maanden bleef de concrete belangstelling vanuit Nederland uit, maar waren er wel opties in het buitenland. “In Nederland merk je niet zozeer dat er meer belangstelling is doordat ik bij PSG heb gespeeld, maar in het buitenland wordt daar wel meer naar gekeken”, knikt Opdam. Hij werkte stages af in Roemenië en Bulgarije, maar kreeg daar naar eigen zeggen geen vertrouwd gevoel bij. “Dat voelde niet helemaal lekker, dan dacht ik: heb ik dit ervoor over? Het niveau is wel oké, maar verschillende factoren hebben invloed op je keuze en als ik er niet voor honderd procent achter sta, doe ik het niet. In Nederland voelt alles gewoon vertrouwd, alles is goed geregeld. Dat is in het buitenland niet altijd zo. Het buitenland is een optie, maar dan moet alles kloppen. Of nou ja, niet alles. Maar veel. In dat opzicht heb ik geen voorkeur.”

Dat de coronacrisis de (voetbal)wereld halverwege maart in zijn greep kreeg, maakte de zoektocht voor Opdam niet gemakkelijker. Het scheelde dat hij het al een tijdje gewend was om voor zichzelf te trainen, op het moment dat alle voetballers thuis kwamen te zitten. “Andere spelers kregen een schema van de club mee, ik moest dat zelf invullen. In mentaal opzicht was het een goede leerperiode, je moet het telkens voor jezelf opbrengen. Ik moest zelf alles bijhouden en tijdens de coronacrisis was dat nog extremer, omdat je ook niet naar een personal trainer of een fysio kon. Ik heb me redelijk fit kunnen houden, mijn basistechniek is nog steeds goed en ik probeer een beetje vertrouwen te creëren. Nu moet ik alleen nog een beetje wedstrijdritme zien op te bouwen.”

Dat wedstrijdritme zou hij nu bij De Graafschap kunnen opdoen. Opdam verscheen vorige week via zijn zaakwaarnemer op het veld bij de eerste training op De Vijverberg en maakte ook minuten in de oefenduels met De Treffers (1-4 zege) en Helmond Sport (3-1 zege). “De trainingen zijn goed, het niveau ligt hoog, ik kan weer partijtjes en positiespellen meedoen en ik doe vertrouwen op, want het is toch anders dan dat je in je eentje op het veld staat. Natuurlijk is het weer even wennen, al wordt het goed opgebouwd.” Het is voor Opdam nu afwachten wat er voortvloeit uit de trainingsstage bij De Graafschap. Waar hij zich in ieder geval aan kan vasthouden, is dat zijn carrière de afgelopen jaren al enkele keren een opvallende wending nam. En de vorige keer dat hij al een tijdje zonder club zat, stond hij plotseling op het veld bij een van de grootste en rijkste club ter wereld. Het kan heel snel verkeren in de voetballerij.