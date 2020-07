Game of Thrones-acteur door de mangel gehaald na tweet over Van Dijk

Een tweet van Virgil van Dijk is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Donderdag plaatste de verdediger van Liverpool een twee foto's van zichzelf waarop hij poseerde met zowel de Premier League- als de Champions League-trofee. Supporters van rivaal Manchester United, onder wie Game of Thrones-acteur John Bradley, vinden het ongepast om te pronken met beide trofeeën, aangezien Liverpool dit seizoen al in de achtste finales werd uitgeschakeld.

Een op Twitter populaire supporter van Manchester United trekt in een reactie op Van Dijk de vergelijking met zijn eigen favoriete club. The Red Devils wonnen in 2008 de Champions League en het landskampioenschap; een jaar later werd Manchester United opnieuw kampioen maar verloor het de Champions League-finale van Barcelona. "Stel je voor dat onze spelers in 2009, nadat we kampioen werden en de Champions League-finale hadden verloren, toch nog zouden poseren met beide trofeeën? They're something else", schrijft twitteraar Jay Motty over Liverpool.

De vergelijking gaat echter niet volledig op, omdat Liverpool, in tegenstelling tot Manchester United destijds, nog altijd de titelhouder van de Champions League is. De finale wordt immers pas op 23 augustus gespeeld. De tweet kan desondanks op goedkeuring rekenen van acteur Bradley, die voornamelijk bekend is van zijn rol als Samwell Tarly in de populaire HBO-serie Game of Thrones. "Vanaf het moment dat het laatste fluitsignaal klok tegen Atlético, hadden ze het recht niet meer om te poseren met de Champions League-beker. Ieder ander zou zich schamen", schrijft de Britse acteur zaterdagmiddag.

Supporters van Liverpool reageren massaal op de tweet van Bradley. Ze stippen voornamelijk aan dat Liverpool zich nog steeds titelhouder mag noemen. "Ik heb de trofee nooit gewonnen, maar ik heb er ook mee geposeerd", grapt één fan. "Deze jongens a) hebben de prijs gewonnen en daardoor het recht om ermee te poseren en b) zijn de titelhouder! Daar verandert hun uitschakeling niets aan." Een andere fan zegt dat hij Bradley kon waarderen als Samwell Tarly in Game of Thrones, maar dat hij nu eigenlijk wenste dat het personage de serie niet had overleefd.