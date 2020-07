Douglas vol vertrouwen over comeback: ‘Er wordt veel gepraat, dit, dat’

Douglas Franco Teixeira heeft zijn eerst proeftraining bij Go Ahead Eagles achter de rug. De 32-jarige verdediger speelde vanwege een schorsing twee jaar lang geen profvoetbal, maar is vastberaden om komend seizoen terug te keren in de Eredivisie. "Ik ken mezelf, ik heb veel vertrouwen", zegt de Braziliaanse Nederlander tegenover FOX Sports.

In 2017 testte Douglas positief op het gebruik van een plaspil, waarna de toenmalig verdediger van Sporting Portugal voor twee jaar werd geschorst. Sinds het begin van dit jaar werkt de mandekker, die tussen 2007 en 2013 uitkwam voor FC Twente, aan een terugkeer in het profvoetbal. Douglas hoopt op een contract bij een Eredivisie-club, maar traint voorlopig mee bij Go Ahead Eagles uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is lekker om na twee jaar weer mee te trainen bij een profclub, dat heb ik echt gemist", zegt de centrumverdediger. "Het voelde goed, maar ik ben nog niet op mijn oude niveau. Ik hoop dat ik over een paar weken weer volledig fit ben." Douglas staat open voor een langer verblijf bij Go Ahead. "We hebben nog niet over een contract gesproken, maar het zou leuk zijn als het zo ver komt, waarom niet? We zullen het over een paar weken wel zien. Het is een mooie club."

Douglas is ervan overtuigd zijn oude niveau uit zijn tijd bij FC Twente weer te kunnen halen. "Mensen denken dat je na twee jaar bent vergeten hoe je moet voetballen", aldus de Zuid-Amerikaan. "Ik ken mezelf. Ik ben veertien jaar lang basisspeler geweest. Alleen bij Sporting speelde ik wat minder. Ik ben nooit geblesseerd. In twee jaar verleer je het voetballen niet. Er wordt veel gepraat, dit, dat. Ik ben heel blij hier, de rest komt vanzelf."