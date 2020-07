Adam Lallana blijft na vertrek bij Liverpool actief in Premier League

Adam Lallana wordt op korte termijn gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Brighton & Hove Albion, zo melden meerdere Engelse media zaterdag. De aanvallende middenvelder beschikt bij Liverpool over een aflopend contract en maakt daarom transfervrij de overstap naar de club waar ook Davy Pröpper onder contract staat.

The Independent kwam zaterdag met de primeur over de aanstaande nieuwe bestemming van Lallana, later werd dat nieuws nog eens bevestigd door The Athletic. Volgens laatstgenoemde sportwebsite is er al sprake van een akkoord tussen Brighton en Lallana, die naar verwachting een contract tot medio 2023 aangaan. De officiële aankondiging van de komst van de 34-voudig Engels international wordt binnen twee tot drie dagen verwacht.

Daarmee keert de 32-jarige Lallana terug naar het zuiden van Engeland, waar hij bij Southampton zijn voetbalcarrière begon. Na acht jaar in het eerste elftal te hebben gespeeld werd de offensieve middenvelder in 2014 voor 31 miljoen euro verkocht aan Liverpool. Lallana kwam in zes seizoenen tot 178 officiële wedstrijden voor the Reds, maar zag zijn rol op Anfield met de jaren kleiner worden. Dit seizoen werd Lallana met Liverpool kampioen van Engeland, maar zijn bijdrage daarin bleef beperkt tot 373 minuten, verdeeld over 15 wedstrijden.

Brighton staat één wedstrijd voor het einde van het seizoen vier punten boven de degradatiestreep in de Premier League en wist zich daarmee ternauwernood te handhaven. Door die prestatie beschikt de club over voldoende financiële daadkracht om het relatief hoge salaris van Lallana op te hoesten.