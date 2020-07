Productieve Cyriel Dessers doet achter gesloten deuren ook AZ de das om

AZ is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen te winnen. De Alkmaarders gingen achter gesloten deuren met 0-1 onderuit tegen Racing Genk. Nieuwkomer Cyriel Dessers tekende namens de Belgen voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Dessers was eerder in oefenwedstrijden al trefzeker tegen Excelsior en zijn oude club FC Utrecht en de van Heracles Almelo overgenomen spits had tegen AZ negentien minuten nodig om het net te vinden. Een overtreding van Ramon Leeuwin in de zestien leverde Genk een strafschop op, die werd benut door Dessers.

AZ kreeg daarop de nodige kansen op de gelijkmaker. Thijs Oosting, Hakon Evjen en Ferdy Druijff slaagden er echter niet in om Danny Vukovic te passeren, terwijl de doelman voor de openingstreffer al goed was weggekomen nadat Dani de Wit net niet bij een voorzet van Fredrik Midtsjö kon. De Noor viel overigens in de eerste helft uit met een blessure en werd vervangen door Joris Kramer.

Hobie Verhulst verdedigde in de tweede helft het doel van AZ en hij moest nog handelend optreden om te voorkomen dat Joseph Paintsil de voorsprong van Genk verder vergrootte. Door deze goede redding bleef het uiteindelijk bij 0-1 voor de bezoekers. AZ speelt op zaterdag 1 augustus zijn eerstvolgende oefenwedstrijd, als FC Utrecht de tegenstander is.

Opstelling AZ eerste helft: Bizot; Svensson, Leeuwin, T. Koopmeiners, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Clasie; Gudmundsson, Aboukhlal, Idrissi

Opstelling AZ tweede helft: Verhulst; Sugawara, P. Koopmeiners, Kramer, Ouwejan; Goudmijn, Oosting, Reijnders; Evjen, Druijf, Taabouni.