Gewilde Joey Veerman zet handtekening onder vierjarig contract

SC Heerenveen heeft een akkoord bereikt met Joey Veerman over een verlenging van zijn contract. De Friezen melden zaterdagmiddag via de officiële kanalen dat de verbintenis van Veerman is opengebroken en verlengd tot medio 2024. Het oorspronkelijke contract van de jongeling liep door tot medio 2022, inclusief een optie voor Heerenveen om de overeenkomst met een jaar te verlengen.

De 21-jarige Veerman maakte vorig jaar de gang van FC Volendam naar Heerenveen en groeide in zijn eerste jaar meteen uit tot een belangrijke speler. In 22 wedstrijden was hij goed voor 5 goals en 4 assists en verdiende hij een uitnodiging voor Jong Oranje. Vanwege een blessure laat een debuut voor Veerman echter nog even op zich wachten.

De middenvelder werd een aantal maanden geleden nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, terwijl onlangs ook Club Brugge naar voren werd geschoven als gegadigde. Met zijn nieuwe contract zal de transfersom van Veerman in ieder geval omhooggaan als het deze zomer al van een transfer komt.

“Joey heeft een goed eerste seizoen bij ons gehad. Hij is vanuit de eerste divisie bij sc Heerenveen op een hoger niveau gaan spelen, maar paste zich snel aan”, legt technisch manager Gerry Hamstra uit. “We zijn zeer te spreken over zijn ontwikkeling en denken dat hij bij ons nog meer stappen kan maken. Met het openbreken van zijn contract geven wij een duidelijk signaal af. Wij hebben veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Joey bij sc Heerenveen.”