De Boer getipt voor ‘Ajax in het klein’: ‘Dat zou ideaal zijn voor Frank’

Frank de Boer stapte bijna twee jaar geleden met hoge verwachtingen in bij Atlanta United. Vrijdag kwam er echter een abrupt einde aan zijn dienstverband bij The Five Stripes na de uitschakeling in het MLS Is Back-toernooi en De Boer moet zich zodoende gaan oriënteren op zijn toekomst. De oud-verdediger kende als trainer grote successen bij Ajax, maar slaagde er vervolgens niet in om dit bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta te herhalen. Aad de Mos wijst zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad wel op wat ‘verzachtende omstandigheden’ voor De Boer in de Verenigde Staten.

“Dat Frank met Josef Martínez (die zwaar geblesseerd raakte, red.) zijn beste speler kwijt is. Dat hij na de coronaperiode meteen drie keer verloor, met alle daarmee gepaard gaande emoties van dien. Maar uiteindelijk zal Frank ook in de spiegel moeten kijken. Waar past mijn werkwijze nu eigenlijk? Geloof mij, niet bij elke club zitten ze te wachten op ‘onze’ voetbalfilosofie. Hartstikke mooi, hoor, dat Ajax-DNA. Alleen: dat is lang niet bij elke club in te voeren”, stelt de trainer in ruste.

Naast de tegenvallende prestaties op het veld kreeg De Boer eveneens het verwijt ‘gebrekkig te communiceren’ en zich ‘arrogant’ op te stellen. De Mos kan zich hier weinig bij voorstellen en krijgt hierin bijval van Ronald Waterreus. De oud-doelman denkt wel dat De Boer wellicht is gebotst met de Amerikaanse mentaliteit. Normaal gesproken zijn Amerikanen volgens Waterreus heel leergierig, maar gruwelen zij ook van ‘mensen die denken het uitgevonden hebben’: “Frank is een hartstikke sympathieke kerel, maar als trainer natuurlijk ook een beetje een Louis van Gaal-light. Het moet gebeuren zoals híj het wil. Ik kan me voorstellen dat zoiets kan botsen.”

De oud-doelman stipt aan dat zijn volgende keuze heel belangrijk zal worden voor De Boer: “Ik weet dat Frank altijd heeft geroepen dat hij in Nederland alleen bij Ajax hoofdtrainer wil zijn, maar waarom zou hij het niet eens proberen bij clubs als sc Heerenveen of AZ, die ook mooi voetbal nastreven? Ik denk dat Frank daar uitstekend zou passen.” De Mos voegt op zijn beurt nog een club aan dit rijtje toe: “Ik zou de combinatie Frank en Willem II een mooie vinden. Die club noemt zich graag het Ajax in het klein. En dat is het in feite ook: 4-3-3, mooi voetbal. Willem II zou ideaal zijn voor Frank. Dan kan hij daarna weer de stap naar het buitenland maken.”