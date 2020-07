Arsenal ziet vervanger Aubameyang bij competitiegenoot

Francis Coquelin is op weg naar de uitgang bij Valencia. De middenvelder heeft een persoonlijk akkoord bereikt met een niet nader genoemde club uit het Midden-Oosten, waar hij 3,5 miljoen euro op jaarbasis gaat verdienen. (Plaza Deportivo)

Marios Vrousai lijkt niet terug te keren bij Willem II. De Tilburgers huurden de rechtsbuiten de afgelopen anderhalf jaar van Olympiacos en weten vooralsnog geen akkoord te bereiken met de Grieken over een definitieve overstap. (Brabants Dagblad)