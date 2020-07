Barcelona-icoon Xavi positief getest op coronavirus

Xavi Hernández is zaterdag niet van de partij als zijn ploeg Al Sadd de Qatarese competitie hervat tegen Al Khor. De trainer annex oud-middenvelder van Barcelona laat via een verklaring op social media weten dat hij positief is getest op het coronavirus en zodoende in quarantaine is gegaan.

Xavi voegt toe dat hij momenteel geen klachten heeft en in ‘perfecte conditie’ verkeert. Zodra de autoriteiten van Qatar het toelaten, zal hij zijn werk bij Al Sadd hervatten. De Super League werd halverwege maart stilgelegd vanwege de coronacrisis en dit weekend zullen de eerste wedstrijden weer gespeeld worden in de oliestaat. Al Sadd bezet momenteel de derde plek, tien punten achter koploper Al-Duhail.

David Prats, de trainer van Al Sadd Onder-23, zal voorlopig de honneurs waarnemen. Xavi is sinds vorig jaar hoofdtrainer van de club die hij in de vier jaar ervoor als speler diende. De veertigjarige Spanjaard won niet lang na zijn aantreden als coach de Qatarese Super Cup en voegde eerder dit jaar ook de Qatar Cup toe aan zijn palmares.

Xavi’s naam wordt de afgelopen weken ook nadrukkelijk genoemd als opvolger van Quique Sétien bij Barcelona. Als speler maakte hij in totaal zeventien jaar deel uit van de hoofdmacht van de Catalaanse grootmacht en Victor Font, een van de kandidaten voor het voorzitterschap van Barcelona, heeft een terugkeer van de clubicoon tot een van de pijlers onder zijn verkiezingscampagne gemaakt.