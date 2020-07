Lampard lijkt Lijnders trap na te geven na ongekende woordenwisseling

Frank Lampard kreeg het afgelopen woensdag tijdens het duel tussen Liverpool en Chelsea (5-3) aan de stok met de bank van de tegenstander. Op social media doken beelden op van een verhitte discussie tussen de manager van Chelsea en diens collega Jürgen Klopp. Lampard gaat op de persconferentie in aanloop naar het duel Wolverhampton Wanderers van komende zondag in op de onvriendelijkheden tijdens het treffen op Anfield en wijst naar één specifiek persoon, met wie hij Pepijn Lijnders zou bedoelen.

Vlak voordat Trent Alexander-Arnold vanuit een vrije trap de 2-0 op het scorebord zette, kreeg Lampard het aan de stok met de bank van Liverpool. Op de beelden die via social media verschenen, lijkt het alsof de manager van Chelsea een verhitte discussie voert met Klopp. In werkelijkheid reageerde Lampard op de ‘arrogantie’ van Lijnders, zo meldt onder meer Goal-journalist Nizaar Kinsella.

“Als mensen opspringen, tegen mij praten, grijnzen en glimlachen en dat de hele tijd, denk ik dat de code daarmee gebroken is”, verwijst Lampard naar de zogenaamde ‘zijlijncode’, waaraan coaches zich dienen te houden in Engeland. “In mijn ogen overschreed de bank van Liverpool, en één persoon in het bijzonder, de grens, waardoor het arrogant overkwam”, zegt de manager van Chelsea, zonder de naam van Lijnders concreet te noemen.

"Only title you've ever won and you're giving it the big un, fuck off" Lampard not holding back against Pepjin Lijnders, Liverpool's assistant Manager. pic.twitter.com/eyrZmcc3d0 — Siddharth (@gssid11) July 23, 2020

“Ik heb de video gezien, die dingen worden op social media vaak herhaald. Mijn twee jonge dochters zitten op social media, dus daar heb ik spijt van”, zo tekent de BBC op uit de mond van Lampard. In de video is te zien dat hij hij richting de bank van Liverpool roept: Only title you've ever won and you're giving it the big un, fuck off. “Ik heb er geen spijt van dat ik mijn team met passie heb verdedigd. Misschien had ik het op een andere manier kunnen aanpakken, door die taal niet te gebruiken.”

“Maar laat ik duidelijk zijn: sommigen suggereerden dat ik boos was vanwege het juichen van Liverpool. Absoluut niet, want ze mogen zoveel juichen als ze willen na dit seizoen. Ik had na de wedstrijd graag een biertje gedronken met Klopp, maar er gebeurden op de bank dingen die ik niet vind kunnen. Niet Klopp, maar mensen achter hem op de bank overschreden de grens en dat irriteerde me”, geeft Lampard te kennen.

Klopp zegt op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Newcastle United en Liverpool dat hij er niet van gecharmeerd is dat Lampard over het voorval blijft praten. “We zijn niet arrogant, maar juist het tegenovergestelde. Je kan dat niet over onze bank zeggen”, stelt Klopp. “Frank toonde zich heel erg competitief en dat respecteer ik. Voor mij is dat na de wedstrijd volledig over. Hij moet leren dat het klaar is wanneer het laatste fluitsignaal geklonken heeft. Het is niet oké om er daarna nog over te praten en dat heeft hij wel gedaan.”